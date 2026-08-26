Casi 100 muertos y más de 700 desaparecidos tras violentas inundaciones en Nepal

El Gobierno nepalí declaró durante tres meses zona de desastre las áreas afectadas y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para las operaciones de búsqueda y rescate

Foto: ZUMA Press, Inc./Alamy Live News/Legion-Media

Al menos 95 personas murieron y más de 700 permanecen desaparecidas en Nepal tras violentas inundaciones repentinas que golpearon el norte del país, arrastrando puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas.

El desastre, que también afectó al lado tibetano de la frontera, ha dejado incomunicadas amplias zonas y ha movilizado a los equipos de rescate con helicópteros militares y privados, mientras el Gobierno nepalí declaró área de desastre por tres meses.

Según las autoridades de Nepal, los equipos de rescate han recuperado al menos 95 cadáveres en las zonas afectadas por la riada. Permanecen sin contacto 484 turistas, entre ellos 391 extranjeros y 93 nepalíes, además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.

La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

El desastre dañó al menos 19 puentes transitables y unos 40 kilómetros de rutas, además de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate a algunas de las zonas afectadas.

Escena de la devastación que la inundación produjo en Nepal. (Foto: Prabin Ranabhat/ AFP)

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto registrado por la mañana habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río en territorio tibetano, antes de que la acumulación de agua desencadenara la crecida.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4 en la zona tibetana próxima a la frontera con Nepal, a una profundidad de 10 kilómetros y con epicentro a unos 77 kilómetros al nor-noroeste de la localidad nepalí de Kodari.

Del lado chino, las autoridades informaron de al menos tres muertos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, según un primer balance difundido por el medio estatal CCTV.

Devastating CCTV footage from the Chinese side of the Nepal-China border shows the massive flood sweeping through the area with incredible force, giving a stark glimpse of how suddenly it was struck. pic.twitter.com/s2eVfOzd7G — Everest Today (@EverestToday) August 26, 2026

El recuento, actualizado hasta las 20:00 hora local, precisó que el número concreto de fallecidos y heridos seguía bajo verificación mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate.

El Gobierno nepalí declaró durante tres meses zona de desastre las áreas afectadas y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para las operaciones de búsqueda y rescate, además de proporcionar atención médica gratuita a los heridos y acelerar la restauración de carreteras, electricidad y telecomunicaciones.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), en tanto, liberó más de un millón de euros en fondos de emergencia para apoyar la respuesta de la Cruz Roja de Nepal ante la grave riada.

La inundación dejó cientos de víctimas. (Foto: Narendra Shrestha/EFE)