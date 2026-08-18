Reportan nuevo sismo en Venezuela sin secuelas hasta el momento (+post)

Un nuevo sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de este martes con epicentro en el estado La Guaira, mismo sitio donde ocurrieron los dos terremotos del 24 de junio pasado

«Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente», manifestó Rodríguez. (Foto: Funvisis)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que no se han registrado heridos ni daños tras el sismo que se sintió en horas de la madrugada en el país.

«Hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos», reza el comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el temblor tuvo una magnitud de 4,0 y se produjo a las 3:07 de la madrugada (hora local), con epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y a una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento telúrico también fue percibido en Caracas, donde numerosos usuarios reportaron en redes sociales que se despertaron tras recibir la alerta sísmica de Google en sus teléfonos.