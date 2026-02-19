Catalogan en Rusia de genocidio bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba

Nos oponemos firmemente a las acciones ilegales de Estados Unidos. No hay fundamento para la agresión contra Cuba, sentenció Valentina Matvienko

Reciben en la sede del Senado del gigante euroasiático al canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez. (Foto: PL)

La presidenta del Consejo de la Federación de Rusia (Cámara alta del Parlamento), Valentina Matvienko, catalogó hoy el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a Cuba como un genocidio contra el pueblo cubano.

“Seguimos con preocupación lo que está sucediendo en torno a Cuba”, destacó la legisladora al recibir en la sede del Senado del gigante euroasiático al canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, quien concluye este jueves una vista de trabajo a Moscú como enviado especial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno.

“Nos oponemos firmemente a las acciones ilegales de Estados Unidos. No hay fundamento para la agresión contra Cuba. Tales intentos de cambiar el régimen y el poder son acciones groseras e ilegales que toda persona sensata condena. Esto lo confirma la última resolución de las Naciones Unidas adoptada que condena el bloqueo y las sanciones», sentenció.

Matviyenko enfatizó que la mayoría mundial debe apoyar y ayudar a la nación caribeña, al mismo tiempo recordó que el Consejo de la Federación adopta anualmente una declaración sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra La Habana hace alrededor de siete décadas.

Asimismo, expresó la disposición de los parlamentarios del país eslavo a promover la cooperación ruso-cubana en todo su espectro.

A juicio de la máxima representante de la Cámara alta del Parlamento la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas brinda la oportunidad de expresar solidaridad con el valiente pueblo cubano, que defiende firmemente su soberanía e independencia.

“Esta visita es de particular importancia y tiene un carácter práctico”, acotó Matviyenko.

Por su parte, el también miembro del Buró Político del PCC enfatizó que Cuba continuará defendiendo el derecho internacional y sus acciones en nombre de la paz, la seguridad y la cooperación multilateral.

En ese contexto, aseguró que los cubanos enfrentan hoy con determinación el cerco energético recrudecido con la orden ejecutivo firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con la cual fortalece las medidas coercitivas contra La Habana y pretende asfixiar económicamente el país.

“Defenderemos nuestra soberanía e independencia, y estaremos siempre dispuestos al diálogo de iguales con cualquier Estado”, sentenció Rodríguez.

Al respecto, manifestó que los encuentros realizados con las máximas autoridades gubernamentales, políticas y parlamentarias de Rusia han sido de gran importancia para Cuba.

Previo a esta reunión el titular de Exteriores conversó con el presidente del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziugánov, quien ratificó el apoyo permanente de la organización política a la isla caribeña frente a la arremetida económica de la Casa Blanca.

Al cierre de la última jornada de trabajo el canciller dialogó con los miembros de la misión estatal de La Habana en Moscú, con quienes analizó la situación actual del territorio nacional, así como los retos que desde la responsabilidad de cada cual, tienen para apoyar al desarrollo económico, político y social del país.