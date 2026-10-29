Celebrará Sancti Spíritus Día Mundial de Una sola salud

En ese contexto, se prevé la realización de un taller científico provincial con sede en la Universidad de Ciencias Médicas

Con el propósito de incentivar buenas prácticas para mantener interconectadas la salud humana, animal, de las plantas y medioambiental, un nuevo enfoque defendido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sesionará en Sancti Spíritus el taller científico Una sola salud, garantía de un futuro sostenible, previsto el venidero 5 de noviembre.

La cita, que se realizará en la Casa del Estudiante, de la Universidad de Ciencias Médicas, constituye una acción concebida en la provincia en el contexto de las celebraciones del Día Mundial de Una sola salud, el 3 de noviembre, iniciativa de la OMS, refiere la convocatoria del evento.

Organizado por la Cátedra multidisciplinaria Cambio climático con enfoque de Una sola salud y el Grupo técnico coordinador del proyecto gubernamental Una sola salud en Sancti Spíritus, el taller concibe la participación de profesores universitarios, estudiantes, representantes de los sectores sociales y líderes comunitarios.

En septiembre de 2021, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobó la política Una sola salud, un enfoque integral para abordar las amenazas a la salud en la interfaz humano-animal-medio ambiente.

Desde entonces, al decir de los organizadores del venidero taller científico espirituano, Cuba hizo suyo este paradigma sanitario de la OMS y la OPS, a partir de las alianzas fomentadas entre diversos organismos como los ministerios de Salud Pública, Educación, Educación Superior, de la Agricultura, la Industria Alimentaria y la Pesca, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, los que acometen acciones específicas intersectoriales y multidisciplinarias para materializar la salud óptima de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente.

Tal como reconoce la OMS en una nota difundida en su sitio web, no pocos son los problemas que azotan al planeta hoy en día, entre estos, el cambio climático, la degradación ambiental, la insalubridad alimentaria, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el acceso desigual a la atención de salud.

Aproximadamente el 60 por ciento de las enfermedades infecciosas conocidas en los humanos tienen origen animal, y alrededor del 75 por ciento de los padecimientos infecciosos emergentes son también zoonóticos, alerta el organismo mundial.

A tenor de la OMS, entre 2020 y 2021, únicamente la pandemia de la covid provocó a nivel planetario unos 15 millones de muertes y pérdidas económicas por valor de billones de dólares.

Con miras a evitar otra crisis de similar magnitud, la OMS y sus asociados a nivel mundial fortalecen el principio de Una sola salud, mediante la congregación de expertos de diversos sectores y disciplinas, con el objetivo de detectar los riesgos a tiempo y responder con mayor celeridad.