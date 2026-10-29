Escuela-taller de la Oficina del Conservador de Trinidad llega al Valle de los Ingenios (+fotos)

Con la iniciativa se encauza una de las proyecciones de este centro encargado de formar fuerza calificada en oficios tradicionales más allá de los predios de la academia

La escuela-taller de la Oficina del Conservador de Trinidad extiende sus aulas al Valle de los Ingenios. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Una oportunidad de oro para jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo en Manaca Iznaga constituye la apertura de dos aulas anexas de la Escuela-taller Fernando Aguado Rico en este asentamiento, epicentro de un proyecto de colaboración internacional que devuelve la vitalidad a un edificio de valor patrimonial.

Albañilería y modicostura son las especialidades que, a partir de este momento, se imparten en la comunidad por profesores de este centro, perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios.

La idea nace, apuntó Marianela Herrera Martínez, directora de la institución, a partir de la necesidad de capacitar fuerza de trabajo para incorporarla a las labores de restauración del inmueble, que fue enfermería de esclavos y renacerá como un espacio creativo y de formación.

En el caso de la modicostura, agregó Herrera Martínez, existe en el poblado una fuerte tradición en saberes artesanales, además de contar con el Proyecto Manacú, que prestó su propia sede para recibir a las 12 alumnas matriculadas.

Marianela Herrera, directora de la escuela-taller Fernando Aguado, asegura que es una oportunidad para estos jóvenes.

Mientras, la obra en ejecución no puede resultar mejor escenario para la preparación de los 10 jóvenes que se forman como albañiles y que podrán, en el futuro, desempeñarse como instructores en este oficio.

“Más adelante se prevé realizar un curso de carpintería para apoyar las acciones de montaje de cubierta y de colocación de puertas y ventanas en el inmueble objeto de la restauración”, añadió.

«Es nuestra primera experiencia en Manaca, pero queremos replicarla en otras comunidades del Valle de los Ingenios menos favorecidas y con un número importante de jóvenes a quienes ofrecerles preparación y empleo», enfatizó la directora de la escuela-taller.

Manaca Iznaga se suma a las celebraciones por la Jornana Trinidad Artesanal y Creativa.

Radelex Cartaya Matamoros, director de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, intercambió con los alumnos y los exhortó a aprovechar la experiencia de los profesores y la oportunidad de sumarse a la restauración del inmueble.

Con la inauguración de las dos aulas anexas, la comunidad de Manaca Iznaga también se unió a las celebraciones por la Jornada Artesanal y Creativa: Legado y Esencia; el Proyecto Manacú, el Círculo de Abuelos Eterna Juventud y los propios vecinos se sumaron, asimismo, a los festejos por los reconocimientos internacionales que entregó la Oficina de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).