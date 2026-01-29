Central Termoeléctrica Antonio Guiteras fuera del Sistema Electroenergético Nacional

El director de la CTE señaló que la parada debe extenderse entre 72 y 96 horas

Los trabajos en la caldera están previstos a comenzar en la jornada de viernes. (Foto: Girón)

La central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas salió del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) este jueves para trabajar en averías que generan un sobreconsumo de agua.

«El principal objetivo es disminuir el consumo de agua, eliminando la avería en el recalentador de la caldera y otras pérdidas existentes. También se ejecutarán otras acciones como el lavado de los CAR (calentador de aire regenerativo) y eliminar defectos que nos permitan llegar hasta marzo con mejores indicadores«, refirió el doctor en ciencias Román Pérez Castañeda, director técnico de la CTE matancera.

Según el directivo la parada debe extenderse entre 72 y 96 horas. Los trabajos en la caldera están previstos a comenzar en la jornada de viernes.

Tras el mantenimiento el mayor bloque unitario del país, enclavado en Matanzas, debe elevar la carga desde 180 MW hasta 220-240 MW.

(Tomado de la página Web del periódico Girón, de Matanzas)