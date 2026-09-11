Centro de Capacitación del Turismo garantiza formación de futuros profesionales

En la institución, situada en Trinidad, se forman estudiantes en diferentes especialidades

Desde abril de 2025 estas muchachas y muchachos reciben una preparación que les permite el desarrollo de habilidades técnicas. (Foto: Juan Carlos Naranjo/ Escambray)

Más de 70 jóvenes procedentes de la Enseñanza Técnico-Profesional culminarán sus estudios el venidero mes de noviembre en el Centro de Capacitación del Turismo de Trinidad de Cuba, donde se forman en diferentes especialidades afines a la industria del ocio.

Irdenia Pérez Guevara, subdirectora docente del plantel, aseguró a la prensa que desde abril de 2025 estas muchachas y muchachos reciben una preparación que les permite el desarrollo de habilidades técnicas.

“Se imparten cursos de cocina con una matrícula de 15 estudiantes, recepción con 13, camarera 10, y servicios gastronómicos 33, para un total de 71 educandos”, especificó.

Formatur también le incorpora a estos jóvenes, como parte de su formación integral, las competencias necesarias para trabajar en el sector turístico, entre ellas el perfeccionamiento del idioma inglés principalmente, en cada uno de los niveles que lo requiere.

“Se cumple al 100 por ciento con las actividades del proceso pedagógico profesional planificadas para todo el período que ellos permanecen en nuestro centro haciendo la especialización, aquí reciben una excelente preparación y cumplen estrictamente cada una de las actividades docentes”.

Pérez Guevara agregó que estos estudiantes egresados del Instituto Politécnico José Mendoza García matriculan en el Centro de Capacitación del Turismo tras culminar el primer semestre del tercer año.

Los vínculos de Formatur con la escuela de procedencia garantizan que los alumnos que se forman como futuros profesionales del sector reciban una mejor preparación, aun cuando se apela a un proceso selectivo que incluye un escalafón.

El título de técnico medio con la especialización que ofrece la escuela trinitaria garantiza el acceso de estos jóvenes a instalaciones hoteleras del Grupo Cubanacán, entidad que demandó la fuerza de trabajo.

En el recién iniciado período lectivo 2026-2027 el Centro de Capacitación del Turismo de Trinidad tiene programado para finales de septiembre la apertura de un curso sobre técnicas comerciales a solicitud de la Sucursal Caracol Sancti Spíritus.