Chico Buarque y Silvio Rodríguez graban canción juntos en La Habana

En la grabación del legendario tema del trovador cubano participan Niurka Gonzales en la flauta, Jorge Reyes en el contrabajo, Malva Rodríguez al piano, Oliver Valdés en la batería y en arreglos Jorge Aragón

Este miércoles los artistas se trasladaron a los Estudios Ojalá, en La Habana, para comenzar juntos su nueva aventura. (Foto: PL)

“Vino a grabar una canción con nosotros”, publica en Facebook la página Zurrón del Aprendiz, del cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien anunció así la visita a La Habana del brasileño Chico Buarque, otro grande de la música iberoamericana.

“Treinta y cuatro años después de su última visita a Cuba, Chico Buarque aterrizó en La Habana para grabar Sueño con serpientes, indica el texto en esa red social.

Informa además que en la grabación del legendario tema del trovador cubano participan Niurka Gonzales en la flauta, Jorge Reyes en el contrabajo, Malva Rodríguez al piano, Oliver Valdés en la batería y en arreglos Jorge Aragón.

Dignos representantes de una generación de grandes cantautores latinoamericanos comprometidos con sus pueblos y con las luchas por la soberanía y la justicia social, Chico Buarque acompaña con su voz un clásico del músico cubano, que el brasileño ya había cantado antes en portugués.

Cantada originalmente en su disco Días y flores, la canción es una obra rica en simbolismo y metáforas, en la cual las serpientes aparecen cual desafíos, lo mismo de fuerzas opresoras, vicios, y la lucha interna ante los propios miedos o males que enfrenta la sociedad.

La serpiente, que lo mismo simboliza el mal que la tentación, en la obra aparece como obstáculos que, aunque se superen continúan emergiendo (“La mato y aparece una mayor”) en formas más complejas y desafiantes.

No obstante, el optimismo de Silvio se refleja en forma de resistencia, de salir adelante: “Pero se destruye/Cuando llego a su estómago/ Y planteo, con un verso, una verdad”.

Según el blog Segunda Cita, este miércoles los artistas se trasladaron a los Estudios Ojalá, en La Habana, para comenzar juntos su nueva aventura, sinónimo de una amistad de más de 50 años.