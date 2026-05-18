Lamenta Cuba deceso del relevante artista de la plástica Miguel Ángel Lobaina

Formador de varias generaciones de grabadores, el artista consagró su vida a la creación artística y a la enseñanza, con lo cual deja una “huella indeleble en la cultura santiaguera y nacional”

Diversos reconocimientos avalan su trayectoria en el arte. (Foto: PL)

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) lamentó este lunes el deceso del destacado artista de la plástica Miguel Ángel Lobaina, cuyos aportes a la historia del grabado y a la cultura cubana son de un extraordinario valor.

Su labor como fundador del Taller Cultural de Santiago de Cuba fue esencial para el desarrollo de las artes visuales en el oriente del país, en tanto guió a jóvenes creadores que hallaron en él a un maestro generoso, exigente y profundamente comprometido con el arte, subrayó la institución.

Formador de varias generaciones de grabadores, el artista consagró su vida a la creación artística y a la enseñanza, con lo cual deja una “huella indeleble en la cultura santiaguera y nacional”.

Diversos reconocimientos avalan su trayectoria en el arte, entre ellos los premios recibidos en Salones Nacionales de Grabado y distinciones otorgadas por la Uneac de Santiago de Cuba.

Tales agasajos expresan el “valor de una obra sostenida por el rigor, la sensibilidad y la defensa de nuestras raíces culturales”.

La institución cultural cubana expresa sentidas condolencias a familiares, amigos, discípulos y compañeros de trabajo del creador.

“Su legado permanecerá vivo en la obra que deja, en la memoria de quienes aprendieron de su magisterio y en la tradición del grabado cubano que ayudó a engrandecer”.