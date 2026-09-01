China: capacidad de energía fotovoltaica supera por primera vez a la del carbón

Ese logro marca una remodelación histórica de la estructura de suministro de energía del gigante asiático, pues termina la posición de larga data de la energía a carbón como la principal fuente de energía del país

La nueva energía está evolucionando rápidamente de un recurso de respaldo a un sistema de energía de nuevo tipo. (Foto: economiasustentable.com)

La capacidad de energía fotovoltaica instalada (PV) de China logró un nuevo hito al superar la capacidad de energía a carbón por primera vez, según informó este martes la Administración Nacional de Energía del gigante asiático.

La hazaña, según la Administración, convierte a la energía fotovoltaica en la mayor fuente de energía del país por capacidad instalada, al alcanzar los 1286 mil millones de kilovatios a fines de julio, superando así la capacidad de energía a carbón de 1285 mil millones de kilovatios.

El secretario general del Consejo de Electricidad de China Hao Yingjie afirmó que este logro marca una remodelación histórica de la estructura de suministro de energía de China pues termina la posición de larga data de la energía a carbón como la principal fuente de energía del país.

La nueva energía está evolucionando rápidamente de un recurso de respaldo a un sistema de energía de nuevo tipo centrado en la energía renovable, afirmó.

Yingjie argumentó que se harán esfuerzos para mejorar la capacidad de regulación flexible del sistema de energía, fortalecer la construcción de una plataforma de red eléctrica de nuevo tipo que promueva el desarrollo coordinado de la transmisión, la distribución y las micro redes.

El país laborará además en reforzar la capacidad de la gran red para acomodar, asignar y regular nuevas energías, mejorar la capacidad de sustitución confiable e impulsar la transformación de la energía fotovoltaica de dependiente del clima a despachable y predecible, puntualizó el secretario.

A finales de julio, la energía fotovoltaica representaba más del 30 por ciento de la capacidad total de generación de energía instalada de China, pero con las nuevas medidas de capacidad, la proporción aumentó a más del 40 por ciento en los primeros siete meses, lo que subraya la rápida expansión del sector fotovoltaico.