Putin se reúne con Xi en una cumbre euroasiática clave

Se espera que los dos líderes abordarán el proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2, entre otros temas

Putin destacó que la cooperación entre Rusia y China se desarrolla con éxito en todos los ámbitos. (Foto: Internet)

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne este lunes con su homólogo chino, Xi Jinping, en Biskek, la capital de Kirguistán, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Putin destacó que la cooperación entre Rusia y China se desarrolla con éxito en todos los ámbitos y aseguró que Moscú está dispuesta a colaborar con Pekín para que el régimen de exención de visados ​​entre ambos países sea permanente. Al mismo tiempo, el líder ruso expresó sus condolencias por las inundaciones en Nepal y la región china del Tíbet.

La reunión fue anunciada la semana pasada por el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov. Según la información proporcionada por el alto funcionario, los dos líderes abordarán el proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2.

“Se abordarán los temas de actualidad relacionados con el desarrollo de la cooperación bilateral, así como las cuestiones internacionales más importantes”, agregó Ushakov.

Tras la visita de Putin a China en mayo de 2026, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que había avances en torno a Fuerza de Siberia 2, pero que las partes aún no habían llegado a la fase final de los acuerdos.

Otros detalles sobre la cumbre

En la cumbre de la OCS Putin también tiene previsto reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian; y el jefe del Gobierno armenio, Nikol Pashinián.

Tras la cumbre, el jefe del Kremlin responderá a las preguntas de los periodistas antes de partir hacia el Lejano Oriente ruso la noche del 1 de septiembre.