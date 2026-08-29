Continúan labores de rescate en el Tíbet tras desastre en Nepal (+fotos)

Las operaciones se desarrollan bajo vigilancia de los riesgos geológicos y de las condiciones del entorno para reducir la posibilidad de nuevos incidentes durante el ingreso de rescatistas y equipos

Equipos de rescate continuaron hoy las labores de búsqueda y recuperación en la zona afectada por el alud de lodo en el distrito de Gyirong, Región Autónoma de Xizang (Tíbet), en la zona fronteriza con Nepal.

La fuerza de bomberos del Tíbet llegó el 28 de agosto al lugar para apoyar las operaciones de búsqueda en el área central del desastre.

A las 04:00 hora local de hoy, los bomberos emplearon drones de gran capacidad de carga para lanzar más de 90 lotes de suministros a los equipos desplegados en los puntos avanzados del área central.

Las operaciones combinan la búsqueda terrestre y acuática con el reconocimiento y transporte de suministros mediante drones, estrategia que permitió a los equipos avanzar hacia la zona más afectada.

Un grupo de búsqueda terrestre llegó alrededor de las 16:30 horas del 28 de agosto al punto central de operaciones y comenzó las labores de localización de personas desaparecidas.

El desastre interrumpió el tránsito por la carretera nacional G216 y dificultó el ingreso de personal y maquinaria pesada a la zona de rescate.

La fuerza de ingeniería China Aneng, movilizada por el Ministerio de Gestión de Emergencias, mantiene hoy las labores para restablecer la vía con 60 especialistas y técnicos, además de 28 equipos de maquinaria, entre ellos excavadoras y cargadoras.

Según personal de rescate citado desde el lugar, los trabajos permitieron habilitar hasta ahora 2,5 kilómetros de carretera, mientras quedan 1,8 kilómetros para alcanzar el puerto fronterizo de Gyirong.

Las operaciones se desarrollan bajo vigilancia de los riesgos geológicos y de las condiciones del entorno para reducir la posibilidad de nuevos incidentes durante el ingreso de rescatistas y equipos.

El desastre se produjo el 26 de agosto en el área del puerto de Gyirong, después de un alud registrado en el lado nepalés que provocó graves daños y personas desaparecidas en territorio tibetano.

Expertos del Ministerio de Recursos Naturales de China señalaron que el fenómeno se originó en un desprendimiento de hielo glaciar de gran altura en Nepal.

En el país vecino, la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó que hasta las 10:00 hora local de hoy las inundaciones y deslizamientos habían dejado al menos 626 muertos y 2.426 personas desaparecidas.

El Gobierno nepalés declaró el 26 de agosto varias unidades administrativas de las zonas afectadas como áreas de crisis por desastre durante tres meses, con el objetivo de concentrar recursos de emergencia, reforzar el control de personas y acelerar la recuperación.









Equipos de rescate prosiguen las labores en toda la zona devastada. (Fotos: El País)

Por otra parte, la Región Administrativa Especial de Macao decidió donar 30 millones de yuanes (4,42 millones de dólares) a la región autónoma del Tíbet a través de la Fundación de Macao para apoyar las labores de rescate y recuperación.

Las autoridades chinas han desplegado múltiples fuerzas de rescate, ingeniería, transporte y monitoreo para enfrentar las consecuencias del desastre, mientras el Gobierno central asignó fondos de emergencia para las operaciones de rescate, la asistencia a damnificados y la recuperación de las áreas afectadas.