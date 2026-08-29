Cierran escuelas en condados de Florida tras perder 38.000 estudiantes migrantes

En el sur de Florida se encuentran las comunidades más grandes de venezolanos y haitianos en Estados Unidos, y ambas dejaron de tener el Estatus de Protección Temporal (TPS) durante el segundo mandato del presidente Donald Trump

Palm Beach, mientras tanto, experimentó una disminución de 6.959 estudiantes, lo que representa más del doble de los 2.900 que había previsto. (Foto: teleSUR/Archivo)

Los distritos escolares de Palm Beach, Broward y Miami-Dade, ubicados en el sur de Florida, comenzaron el año escolar con aproximadamente 38.000 estudiantes menos y empezaron a clausurar colegios debido, en gran parte, a la reducción de alumnos provenientes del extranjero.

Miami-Dade, con una alta población de inmigrantes latinoamericanos, ha cerrado o fusionado ya nueve centros en este año y está evaluando el futuro de otros 27; Broward sugirió esta semana cerrar diez, mientras que Palm Beach detuvo por ahora las contrataciones y eliminó 76 puestos en bibliotecas escolares.

Según su anuario estadístico, Miami–Dade, que cuenta con el tercer sistema escolar de Estados Unidos, tuvo una disminución de 14.365 estudiantes en el curso anterior, pasando de 335.474 a 321.109. Este agosto comenzó con una reducción adicional de 18.910 alumnos. Quedó con 515 maestros menos.

El superintendente, José Dotres, estimó que alrededor de 3.000 estudiantes fueron admitidos en el distrito desde el extranjero durante el año académico más reciente, en comparación con las cifras anuales de 14.000 o 22.000 de años anteriores.

En Miami-Dade, 172.186 alumnos se comunican en español en el hogar, lo que representa más de la mitad del total, y además hay 8.513 que hablan criollo haitiano.

Broward, por su parte, reportó 223.890 estudiantes en el conteo oficial del décimo día de clases, lo que representa 12.658 menos que la misma fecha del año anterior, como se indica en el memorando enviado a la junta escolar. Estima que hay 60.000 plazas vacantes.

Palm Beach, mientras tanto, experimentó una disminución de 6.959 estudiantes, lo que representa más del doble de los 2.900 que había previsto.

En el sur de Florida se encuentran las comunidades más grandes de venezolanos y haitianos en Estados Unidos, y ambas dejaron de tener el Estatus de Protección Temporal (TPS) durante el segundo mandato del presidente Donald Trump: los venezolanos lo perdieron en noviembre de 2025 y los haitianos este verano.