Pancartas en Massachusetts: «No a la guerra contra Cuba»

Las comunidades de Boston, Brookline, Cambridge, Somerville y Medford, en Massachusetts, han aprobado resoluciones que piden poner fin al prolongado bloqueo estadounidense

La iniciativa tuvo lugar en cuatro ciudades importantes y a lo largo del mismo número de autopistas principales. )Foto: PL)

Activistas de Massachusetts desplegaron hoy pancartas en ese estado de la Unión con un mensaje: “No a la guerra contra Cuba”, ante la creciente escalada de presión económica y militar de la administración de Donald Trump.

La iniciativa tuvo lugar en cuatro ciudades importantes y a lo largo del mismo número de autopistas principales, dijo en un mensaje a Prensa Latina la activista Merri Ansara, integrante de la junta de Massachusetts Peace Action.

La ubicación coordinada de esos rótulos en Boston, Worcester, Leominster y Holyoke busca llamar la atención del público sobre una campaña intensificada de Washington que está agravando la grave situación económica, energética y humanitaria de Cuba, al tiempo que aumenta el peligro de una confrontación militar, señalaron los organizadores de la iniciativa. Desde enero, la administración Trump ha aumentado drásticamente la presión sobre Cuba, mientras aumentaba la actividad militar estadounidense en el Caribe, así como los vuelos de vigilancia cerca de la isla.

Los miembros del Congreso por Massachusetts figuran entre los críticos más abiertos de la política de la administración Trump hacia Cuba, apuntaron los activistas en un comunicado.

En febrero, los senadores Ed Markey y Elizabeth Warren se unieron a McGovern para instar al presidente Trump a poner fin a lo que describieron como «sanciones demoledoras».

También los representantes Jim McGovern y Ayanna Pressley se unieron a sus colegas Lori Trahan, Seth Moulton y Stephen Lynch, así como a los senadores Markey y Warren, para exigir que se retire a Cuba de la lista unilateral de Estados patrocinadores del terrorismo.

Tal designación, recalcaron, crea importantes obstáculos para el acceso de Cuba al sistema financiero internacional, indicó el texto.

Las comunidades de Boston, Brookline, Cambridge, Somerville y Medford, en Massachusetts, han aprobado resoluciones que piden poner fin al prolongado bloqueo estadounidense.

“No se debe hacer sufrir al pueblo cubano en un intento por forzar un cambio político desde Washington”, afirmó Brian Garvey, director ejecutivo de Massachusetts Peace Action.

“En un momento en que las amenazas de guerra e intervención militar se normalizan cada vez más, la gente de todo Massachusetts dice claramente: negocien, respeten la soberanía de Cuba y pongan fin a la guerra económica”, subrayó.

El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba sobrevive a 11 administraciones de la Casa Blanca ya sean republicanas o demócratas.

Massachusetts tiene una larga historia de vínculos comerciales, científicos, médicos, académicos, medioambientales, agrícolas y culturales con Cuba.

Esos vínculos deberían ampliarse en lugar de romperse mediante sanciones y amenazas, sostienen los activistas. “Ya basta. Exigimos el fin de las políticas de estrangulamiento económico y de las amenazas de intervención militar”, concluyeron.