Cierre de fronteras y ley seca previo a balotaje en Colombia

Este domingo los colombianos elegirán a quien dirigirá el país por los próximos cuatro años y decidirán entre el ultraderechista Abelardo De la Espriella y el representante de la izquierda, Iván Cepeda

Las acciones buscan garantizar condiciones de seguridad durante los comicios que se celebrarán este domingo. (Foto:PL)

Los pasos fronterizos terrestres y fluviales cerrarán de manera temporal este sábado en Colombia, y también se implementará la ley seca, como parte de un paquete de medidas que entrarán en vigor previo al balotaje presidencial.

Migración informó previamente que entre las 18:00 (hora local) de esta jornada y las 6:00 del venidero lunes 22 permanecerán cerrados los pasos limítrofes, una decisión que hace parte de las acciones previstas para garantizar condiciones de seguridad durante los comicios que se celebrarán este domingo.

Aclaró la entidad que durante el referido periodo se restringirá el tránsito de viajeros por los pasos fronterizos autorizados y se reforzarán los controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales.

Por otra parte, los bares y demás establecimientos que expenden bebidas alcohólicas solo podrán operar hasta hoy a las 18:00 (hora local) y no retomarán su actividad económica hasta el lunes a las 12 del mediodía.

Asimismo, la Aeronáutica Civil estableció una restricción temporal para la operación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (drones) en categoría abierta en todo el país.

La medida, que estará vigente entre las 00:00 y las 23:59 horas del domingo 21, busca prevenir riesgos para el orden público, evitar interferencias con las operaciones aéreas institucionales y facilitar el despliegue de los dispositivos de seguridad durante el sufragio.

Este domingo los colombianos elegirán a quien dirigirá el país por los próximos cuatro años y decidirán entre el ultraderechista Abelardo De la Espriella y el representante de la izquierda, Iván Cepeda.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, este año podrán ejercer su derecho al voto un total de 41 millones 421 mil 973 colombianos, de los cuales un millón 414 mil 661 están habilitados para acudir a puestos de sufragio en el extranjero.

Mientras en el territorio nacional se instalarán 13 mil 489 puestos de votación, con cerca de 122 mil mesas, fuera del país habrá 253 puestos en 67 naciones, acotó la misma fuente.

Según informó con anterioridad el Ministerio de Defensa, la jornada contará con el acompañamiento de 408 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía desplegados en todo el país, como parte del llamado Plan Democracia, diseñado para velar por la tranquilidad ciudadana durante el proceso.

La misión de observación internacional, instalada la víspera, posee cerca de mil 500 delegados de una veintena de países.

La jornada también contará con alrededor de 13 mil veedores nacionales.