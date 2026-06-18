Piden a Trump poner fin a injerencia sobre Colombia

Así lo expresaron 11 congresistas demócratas que decidieron enviar una carta a altos funcionarios del gobierno en Washington en la cual expresan su “profunda preocupación” por lo que califican como una intromisión en los sufragios del país sudamericano

La manifiesta predilección del mandatario estadounidense, Donald Trump por el candidato ultraderechista a la Presidencia Abelardo De la Espriella, no solo genera rechazo hoy en ciertos sectores de Colombia sino también en la propia nación norteña.

Así lo expresaron 11 congresistas demócratas que decidieron enviar una carta a altos funcionarios del gobierno en Washington en la cual expresan su “profunda preocupación” por lo que califican como una intromisión en los sufragios del país sudamericano.

La carta está suscrita, entre otros, por Jesús “Chuy” García, congresista por Illinois, Greg Casar (Texas), Rashida Tlaib (Míchigan), Nydia Velázquez (Nueva York) y Pramila Jayapal (Washington).

En su misiva los legisladores describen al ultraderechista como un “candidato con un historial profundamente preocupante que parece contravenir los intereses de Estados Unidos y, potencialmente, también sus leyes”.

Señalan sus “estrechas relaciones” con dirigentes con la organización paramilitar narcotraficante conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, responsable de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual, entre otros crímenes.

Plantearon asimismo sus dudas sobre el origen de la fortuna ganada por el abogado.

“Varios de sus antiguos clientes lo han acusado de haberse apropiado de recursos que presuntamente estaban destinados a sobornos de funcionarios y actores clave del sistema judicial y algunos de sus asociados han sido implicados de manera creíble en delitos de fraude electrónico”, expusieron.

Los demócratas remarcaron asimismo que tanto el abogado, que se naturalizó estadounidense en 2023, como su esposa, están vinculados a al menos 14 presuntas empresas fantasma registradas en Florida y a varias adquisiciones multimillonarias de bienes raíces en ese estado realizadas con fondos cuyo origen no está claro.

Por último, exhortaron al presidente Trump a “poner fin a su injerencia a las elecciones democráticas de otro país en favor de una persona que podría representar una amenaza para los intereses de Estados Unidos”. Durante la víspera, el gobernante estadounidense manifestó por tercera ocasión su respaldo a De la Espriella y volvió a insistir en como el desenlace de los sufragios repercutirá en los nexos posteriores entre ambas naciones.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, que, si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país, le brindará todo su apoyo y respaldo”, apuntó Trump en su red social Truth Social.