Claudia Sheinbaum: Bloqueos dañan a los pueblos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves que los bloqueos dañan a los pueblos y reafirmó su postura de brindar ayuda humanitaria a Cuba, agredida por un cerco económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

“Los bloqueos, desde nuestra perspectiva, dañan a los pueblos, más allá de los gobiernos, y buscamos dar ayuda humanitaria”, aseveró la mandataria en respuesta a una pregunta sobre la isla durante su habitual encuentro con medios de comunicación.

Desde Cuernavaca, en el central estado de Morelos, la jefa del Ejecutivo refirió que tras los daños ocasionados por el poderoso huracán Melissa en la región oriental de la mayor de las Antillas, México “apoyó, como se ha apoyado a muchos otros países”.

Sheinbaum reafirmó ayer que su nación envía petróleo a Cuba como parte de contratos y de ayuda humanitaria, tras señalar que no se está mandando más de lo enviado históricamente.

El 22 de diciembre último, la gobernante subrayó la relación histórica entre su país y la isla.

Al mencionar la cooperación energética y las visitas de líderes de Cuba a México y viceversa durante décadas, sin importar el signo político de los mandatarios en esta nación norteamericana, Sheinbaum recalcó que los vínculos con el país antillano no son algo nuevo.

“No es una situación nueva y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios”, apuntó al reiterar la soberanía de México y mencionar que se da continuidad a una serie de apoyos que ha brindado históricamente su nación a la mayor de las Antillas.

De acuerdo con los más recientes datos, el bloqueo estadounidense contra el país caribeño causó perjuicios estimados en siete mil 556,1 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero último, un incremento del 49 por ciento frente al lapso anterior.

Solo en el sector de la salud esa política dejó pérdidas de casi 300 millones de dólares en un año, mientras el impacto en el ámbito energético superó los 496 millones debido a las restricciones para importar combustibles y piezas de repuesto.

El pasado 29 de octubre, Cuba logró una nueva victoria en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas al obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin de ese cerco.