Universidad de Sancti Spíritus inicia oficialmente el nuevo curso escolar

Este 9 de septiembre la casa de altos estudios dio la bienvenida al período docente, en una jornada de fiesta a la que se sumó la visita de trabajo del Ministerio de Educación Superior

La viceministra de Educación Superior supervisó en visita de trabajo los principales objetivos y retos del curso escolar. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

Este 9 de septiembre la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) dio la bienvenida, de forma oficial, al curso escolar 2026-2027, en una jornada en la que la casa de altos estudios recibió a los casi 1 000 estudiantes de nuevo ingreso.

A la actividad se sumó la visita de trabajo de la doctora en Ciencias Alicia Alonso Becerra, viceministra de Educación Superior, quien supervisó los principales objetivos y retos que tiene por delante este nivel de enseñanza en la provincia.

«La Educación Superior no se puede detener, por ello es muy importante aumentar paulatinamente la presencialidad para mantener, de esa forma, a los estudiantes vinculados al estudio y la práctica, no sólo en la sede central y los Centros Universitarios Municipales, sino también en las unidades productivas y empresas afines a su profesión», precisó Alonso Becerra.

Además, llamó a intensificar las acciones para garantizar un funcionamiento óptimo de las plataformas interactivas de aprendizaje, a incentivar la participación activa de la Red Juvenil Comunitaria para apoyar los diferentes procesos universitarios y a continuar trabajando intensamente en la capacitación de los profesionales encargados de implementar las nuevas transformaciones económicas del Gobierno cubano.

El rector de la UNISS llamó a fortalecer las diversas acciones que se llevan a cabo para garantizar la vitalidad del curso escolar 2026-2027.

En la reunión de trabajo, el Consejo de Dirección de la UNISS rindió cuenta de cada una de las acciones que se llevan a cabo para garantizar la vitalidad del curso escolar, entre las que sobresalen las actividades en forma de concentrado para asegurar que durante una semana al mes los estudiantes reciban atención directa de sus docentes en la sede central.

De igual modo, se abordó el protagonismo que tienen los Centros Universitarios Municipales en la modalidad semipresencial que asumió la Universidad de Sancti Spíritus para este curso, la atención personalizada a cada uno de los estudiantes para acompañar sus procesos de aprendizaje y el aseguramiento de los recursos necesarios para llevar a cabo todas estas acciones.

Por su parte, el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la UNISS, aseveró: «Durante este curso nuestros docentes tendrán la tarea de mantener a la universidad en constante crecimiento, mientras los estudiantes deberán imponerse con más autonomía, disciplina, madurez y responsabilidad para alcanzar el éxito».

Precisamente, este curso escolar la Universidad de Sancti Spíritus llega a su aniversario 43 de fundada y lo hace cada vez más comprometida con los diferentes proyectos que allí se gestan, así como con el bienestar y desarrollo docente y profesional de los casi 4 000 estudiantes que se forman en esta casa de altos estudios.

Durante la visita de trabajo el equipo realizó un recorrido por la Sala de Historia de la UNISS.

Al concluir este simbólico acto, Liz Marian Bernal Pardillo, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la UNISS, dio la bienvenida a los miembros de esta organización y ratificó el compromiso del estudiantado espirituano de continuar formándose para, con sus resultados, hacer crecer la casa de altos estudios que hoy los recibe con los brazos abiertos.