¿Cómo llegarán los estudiantes hasta la Universidad Central de Las Villas para asistir a bloque presencial?

La UCLV asegura condiciones para recibir y orientar a los estudiantes en el campus

Redacción Escambray

12 septiembre, 2026 - 12:06pm

La Dirección de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) dio a conocer mediante sus perfiles de redes sociales el plan de transportación para el inicio del primer bloque de docencia presencial del curso académico 2026-2027, dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso.

El traslado de los alumnos de Sancti Spíritus está previsto para el domingo 13 de septiembre. La salida será a las 2:00 p. m. desde los lugares habituales de cada municipio, mientras que en la cabecera provincial, los ómnibus partirán de la terminal intermunicipal.

Para el resto de las provincias, Villa Clara saldrá a la 1:00 p. m. del domingo 13 desde las cabeceras municipales, en las sedes de los gobiernos municipales. En Encrucijada, la salida será a la misma hora desde el parque de Calabazar de Sagua, con parada en la cabecera municipal. Ciego de Ávila tendrá un ómnibus desde Morón (servicentro Tarafa) a las 8:30 a. m. y otro desde Ciego de Ávila (Empresa Provincial de Transporte) a las 9:00 a. m. Camagüey saldrá a la 1:00 p. m. desde SEPMI. Cienfuegos lo hará a las 7:00 a. m. del lunes 14 desde el parque Villuendas.

Las residencias estudiantiles abrirán a las 8:30 a. m. del domingo 13. La UCLV asegura condiciones para recibir y orientar a los estudiantes en el campus.

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