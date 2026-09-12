Despedida y relevo en la Educación espirituana

Andrei Armas recibió el reconocimiento por sus más de siete años al frente del sector en la provincia. (Fotos: Juan Carlos Castellón/ Escambray)

La mañana de este sábado se firmó el acta de entrega y recepción del cargo de Director General de Educación en Sancti Spíritus: tras más de siete años en la función, Andrei Armas Bravo concluyó su etapa al frente del sector, en un momento en que se reconoció su dedicación y labor sostenida durante ese período.

«Andrei Armas ha sido mentor y guía en las transformaciones de la Educación, fuente de inspiración y pilar fundamental de quienes lo acompañaron en esta digna tarea; ha demostrado que la Educación va más allá de los libros y las instituciones educativas», señaló Yaneisy Berroa Muñoz, directora de la Educación Básica en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus, al ponderar los logros de Armas Bravo al frente del sector.

Como un acto de amor y dedicación hacia el futuro calificó la funcionaria el desempeño del director saliente, quien fue reconocido por el Partido, el Gobierno, la Dirección General de Educación en el territorio, así como sus subdirecciones y departamentos.

Andrei Armas fue despedido en una ceremonia que sobresalió por su alta emotividad.

La firma del acta de entrega del cargo tuvo lugar en la Casa de la Amistad del ICAP.

En su lugar fue promovido el Licenciado Yosvany Rodríguez Herrera, quien se desempeñaba como subdirector general de este sector desde hacía cuatro años. Con más de tres décadas de experiencia en la Educación en Sancti Spíritus, Rodríguez Herrera asume ahora la dirección general con el reto de dar continuidad al trabajo, atender las prioridades del curso escolar y mantener la estabilidad del sistema educacional en el territorio.

El Licenciado Yosvany Rodríguez Herrera dirigirá en lo adelante los destinos del sector en Sancti Spíritus.

El acto contó con la actuación especial del proyecto comunitario de teatro infantil Los Yayaberitos, dirigido por la promotora cultural Estela Aguilar, agrupación que se gestó y dio sus primeros pasos cuando Andrei Armas Bravo fungía como director de la escuela primaria Arcelio Suárez, del reparto Olivos II de la ciudad de Sancti Spíritus.

En el traspaso del cargo estuvieron presentes autoridades del Gobierno, la Dirección General de Educación, así como profesionales y amigos que acompañaron a Andrei Armas durante sus años al frente del sector y continuarán apoyando a la educación espirituana en el nuevo período.