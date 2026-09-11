México: Más de 60 obras en subasta de arte en Defensa de Cuba

Los organizadores de la iniciativa fueron convocados por el Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y el Centro Cultural Benny Moré

Más de 60 obras fueron recibidas hasta hoy como parte de la preparación de una subasta de arte para apoyar a niños cubanos con cáncer, la cual tendrá lugar en México próximamente, revelaron los organizadores.

En conferencia de prensa, precisaron que la recepción de obras permanecerá abierta hasta el día 20 y reiteraron la convocatoria a artistas mexicanos y extranjeros, de distintas generaciones y tendencias, así como a coleccionistas y especialistas del arte.

Según la Embajada de La Habana en Ciudad México, los organizadores de la iniciativa, convocada por el Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y el Centro Cultural Benny Moré, expusieron los efectos del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.

A través de un mensaje en la red social X, la sede diplomática apuntó que se refirieron al recrudecimiento de esa política y al cerco energético, así como a las dificultades que estas medidas generan para garantizar recursos e insumos necesarios para la atención médica a la población.

De acuerdo con lo divulgado, la subasta se realizará el 26 de septiembre, a las 13:00 hora local, en el Centro Cultural México-Cuba Benny Moré, y “busca convertir el arte y la solidaridad en un aporte concreto a una causa humanitaria”.