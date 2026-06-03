Con el pie en el estribo (+infografía)

Al cumplirse este 3 de junio el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Escambray repasa algunos momentos claves en la vida del líder de la Revolución cubana

Yamilet Trelles y Enrique Ojito

3 junio, 2026 - 5:35am

El 3 de marzo de 1958 Raúl salió a cumplir la misión encomendada por el Comandante en Jefe Fidel Castro de abrir el Segundo Frente Oriental.

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Texto de Yamilet Trelles y Enrique Ojito

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