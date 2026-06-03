Con el pie en el estribo (+infografía)
Al cumplirse este 3 de junio el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Escambray repasa algunos momentos claves en la vida del líder de la Revolución cubana
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