Confirma Cuba ausencia de negociaciones en curso con EEUU

El canciller Bruno Rodríguez reiteró la disposición de Cuba a continuar las conversaciones sobre bases de derecho internacional, sin presiones y en condiciones de absoluta igualdad

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, confirmó este lunes que en este momento no existen negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos ni tampoco hojas de ruta definidas.

Al intervenir en conferencia de prensa sobre los efectos del bloqueo, el ministro de Relaciones Exteriores puntualizó que anteriormente se sostuvieron diálogos con el Departamento de Estado, pero sin avances debido a la falta de voluntad política de Washington.

Rodríguez reiteró la disposición de Cuba a continuar las conversaciones sobre bases de derecho internacional, sin presiones y en condiciones de absoluta igualdad, bajo principios de respeto mutuo, beneficio recíproco y no injerencia en los asuntos internos de la nación caribeña.

Respecto a las transformaciones económicas y sociales en curso, señaló que no ha habido pronunciamiento oficial del Gobierno estadounidense. Aclaró que tampoco son necesarias opiniones externas, pues dichas medidas responden al ejercicio soberano de la República de Cuba, facultad que reside únicamente en su pueblo.

El canciller indicó que, en contraste, amplios sectores de la sociedad estadounidense han mostrado interés en conocer y aprovechar las oportunidades de ampliar vínculos comerciales con la isla.

Sobre el ofrecimiento de Washington de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, precisó que hasta ahora solo se ha ejecutado el envío de un módulo de alimentos y productos de aseo para 700 familias.

Emplazó al Departamento de Estado a explicar cuándo comenzará la ejecución real de esa ayuda, si incluirá medicinas y alimentos —prioridades para el pueblo cubano— y por qué se demora meses en concretarse.

Subrayó además que Cuba acepta siempre toda ayuda humanitaria ofrecida desde cualquier rincón del planeta, bajo normas internacionales de cooperación que excluyen condicionamientos y manipulaciones políticas.

En relación con las recientes órdenes ejecutivas de Washington que califican a Cuba como amenaza a la seguridad nacional, afirmó que las autoridades estadounidenses mienten.

Advirtió que cualquier intento de agresión militar directa provocaría un baño de sangre, y aseguró que Cuba defenderá con la misma determinación de siempre su independencia, soberanía e integridad territorial.

Finalmente, destacó que el Gobierno cubano trabaja activamente en la implementación de políticas económicas y sociales para enfrentar problemas estructurales de la economía, los efectos acumulados del bloqueo y los estragos del cerco energético.