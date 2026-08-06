Confirman dos fallecidos en derrumbe parcial de ESBEC en Remedios (+fotos y post)

Alrededor de la medianoche fue rescatada con vida una de las personas que permanecían bajo los escombros del edificio parcialmente desplomado

Redacción Escambray

6 agosto, 2026 - 9:30am

La persona rescatada presentaba signos vitales estables y fue trasladado de inmediato al hospital 26 de diciembre de ese municipio. (Fotos: Manuel Eduardo Jiménez)

A las 6:50 de la mañana de este jueves 6 de agosto, luego de intensas horas de trabajo por parte de los rescatistas, fueron extraídos los cuerpos sin vida de dos personas que permanecían atrapadas en el derrumbe parcial de la estructura de la ESBEC La Uno, en Remedios, Villa Clara, según informa en su perfil de Facebook Henry Omar Pérez, corresponsal de la ACN en esa central provincia.

En horas de la medianoche había sido rescatado un sobreviviente, quien presentaba signos vitales estables, fue trasladado inicialmente al Hospital 26 de diciembre del propio municipio, y con posterioridad, al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, de Santa Clara, donde está siendo atendido por un equipo multidisciplinario. 

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 p.m. de este miércoles en la ESBEC conocida como La Uno, en el municipio de Remedios, Villa Clara, hasta donde se movilizaron fuerzas especializadas tras el desplome de parte de su estructura.

Hasta el lugar de los hechos acudieron con prontitud equipos del Ministerio del Interior (Minint), el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como, las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio, supervisando las acciones.

(Con información de agencias y redes sociales)

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Comentario

  1. Jorgess
    6 agosto, 2026 at 13:17

    Espero cuando las labores terminen aclaren que hacían esas personas en ese lugar. Nada mejor para educar a partir de lo ocurrido según sea el caso.

    Responder

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