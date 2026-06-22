Controlado conato de incendio en Terminal de Contenedores del Mariel

La Zona Especial de Desarrollo Mariel comunicó en sus redes sociales que sobre las 9:30 a.m. de este lunes hubo un incendio de pequeña magnitud, “el cual ya se encuentra controlado”

(Foto: ZEDM)

Un conato de incendio fue sofocado rápidamente en la mañana de este lunes en el patio de la Terminal de Contenedores Mariel, informó la Zona Especial de Desarrollo Mariel en sus redes sociales.

En un breve comunicado, la ZEDM reportó que sobre las 9:30 a.m. hubo un incendio de pequeña magnitud, “el cual ya se encuentra controlado”.

En el comunicado se precisa que, “cumpliendo con el protocolo establecido, se procedió a la evacuación del personal”. Añade que no se reportaron daños a las personas.