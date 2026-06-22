Controlado conato de incendio en Terminal de Contenedores del Mariel

Un conato de incendio fue sofocado rápidamente en la mañana de este lunes en el patio de la Terminal de Contenedores Mariel, informó la Zona Especial de Desarrollo Mariel en sus redes sociales.
En un breve comunicado, la ZEDM reportó que sobre las 9:30 a.m. hubo un incendio de pequeña magnitud, “el cual ya se encuentra controlado”.
En el comunicado se precisa que, “cumpliendo con el protocolo establecido, se procedió a la evacuación del personal”. Añade que no se reportaron daños a las personas.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.