Gigantesco asteroide pasará cerca de la Tierra: ¿será peligroso?

Un 90 por ciento de la población mundial vive en regiones desde las que el asteroide 99942 Apophis podría observarse el día de su máximo acercamiento

Imagen ilustrativa.

El asteroide 99942 Apophis, también conocido como el ‘Dios del Caos’, realizará un paso extremadamente cercano a la Tierra el 13 de abril de 2029 y podrá verse a simple vista desde buena parte del planeta, según nuevos mapas de visibilidad citados recientemente por Space.com.

Durante un taller celebrado en la Universidad de Padua (Italia), el cartógrafo Michael Zeiler y el astrónomo Rick Fienberg explicaron que cerca del 90 % de la población mundial —unos 7.600 millones de personas— vive en regiones desde las que el asteroide podría observarse ese día, siempre que las condiciones meteorológicas y la contaminación lumínica lo permitan.

¿Dónde y cuándo se podrá ver el asteroide?

Apophis, de unos 370 metros de diámetro, será visible durante unas siete horas y avanzará por el cielo más lentamente que un satélite artificial. Su recorrido aparente comenzará sobre Australia a las 15:00 GMT y terminará sobre el Atlántico Norte a las 22:00 GMT.

A las 20:35 GMT alcanzará su máximo brillo aparente al pasar sobre Camerún, en un momento que ofrecerá buenas condiciones de observación para unos 3.900 millones de personas en África, Asia, el este de Sudamérica y partes de Europa. El punto de mayor acercamiento a la Tierra llegará a las 21:45 GMT, cuando Apophis pasará a unos 31.600 kilómetros sobre el Atlántico Norte, por dentro de la órbita de los satélites geoestacionarios.

Aunque el asteroide no representa riesgo de impacto contra la Tierra, los científicos esperan que la gravedad terrestre altere su rotación e incluso provoque deslizamientos o pequeños temblores en su superficie. Dos misiones espaciales, una de la Agencia Espacial Europea y otra de la NASA, ya planean observar de cerca ese encuentro.

Posible riesgo inesperado

Además, un estudio reciente publicado en The Planetary Science Journal advirtió sobre un riesgo inesperado: la basura espacial que rodea la órbita geoestacionaria. Los investigadores italianos Giulia Schettino y Alessandro Rossi detectaron una pequeña posibilidad de que algún fragmento de desecho espacial choque con Apophis.

Si eso ocurriera, el impacto no modificaría de forma significativa la trayectoria del asteroide, pero sí podría complicar el estudio científico del paso, ya que un cráter nuevo o una nube de escombros alteraría la medición de los efectos de la gravedad terrestre. Por eso, los expertos confían en que este acercamiento también impulse una mejor vigilancia de la basura espacial en órbitas altas antes de 2029.