Instituto de Cibernética, Matemática y Física: Institución marcada por el talento

En su visita a este instituto, el presidente Miguel Díaz-Canel resaltó el tremendo talento que hay allí, el cual, acotó, debería ser más empleado

Díaz-Canel criticó que algunos de los resultados que aquí se obtienen no sean demandados, apoyados ni empleados en diferentes sectores de la economía. (Foto: Estudios Revolución)

Un generador ultrasónico de mediana potencia para la prevención y terapia de consolidación ósea está entre los más recientes resultados de los científicos del Instituto de Cibernética, Matemática y Física (Icimaf), del cual conoció en detalles el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la tarde de este viernes.

Este equipo en específico, bautizado como Boneconsol, avanza en el proceso que exige la autoridad regulatoria nacional para su validación, y permitirá al país disponer de soberanía tecnológica para la producción de un sistema ultrasónico no invasivo, con prestaciones de última generación, para la consolidación ósea.

Liderado por el doctor en Ciencias Ernesto Carrillo Barroso, del Departamento de Física Aplicada del Icimaf, el objetivo de este resultado -es poner a disposición de los cirujanos ortopédicos del país y fisioterapeutas especializados en rehabilitación, un equipo de diseño nacional de alta calidad, que permita optimizar los efectos terapéuticos deseados sin inducir falsos resultados negativos, controlando la eficacia de los tratamientos médicos, reduciendo estancias hospitalarias innecesarias y favoreciendo una pronta recuperación del paciente y su reincorporación a la vida cotidiana.

El Presidente cubano dedicó especial atención al desarrollo de un equipo de soldadura ósea ultrasónica de mediana potencia y, como parte de ello, a la producción de un conglomerado cerámico-resinoso a base de polímeros y fosfatos de calcio para la fijación de las fracturas aplicando esta tecnología de soldadura.

El doctor Julio Francisco Rivero Hernández, especialista del Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País, ponderó el nivel científico y tecnológico del Icimaf, el que situó a la altura de sus similares en el mundo.

Consideró como un éxito que el trabajo conjunto haya permitido obtener un biomaterial biocompatible y económico para la fabricación en nuestro país de tornillos bioactivos destinados a la osteosíntesis reabsorbible con soldadura ultrasónica ósea, en especial para el tratamiento de las fracturas intracapsulares no desplazadas de la cadera, entre otras lesiones.

Como parte de la propuesta de técnica quirúrgica de osteosíntesis reabsorbible para la fijación por mínimo acceso de estas fracturas, el doctor Rivero Hernández destacó la relevancia de disponer de una tecnología propia para el tratamiento de un problema de salud que tiene mayor incidencia en el adulto mayor, segmento poblacional que ya ocupa parte importante en nuestra pirámide demográfica.

Entre otros aportes del Icimaf, el Jefe de Estado también conoció del diseño y desarrollo de un nuevo sensor piezoeléctrico reutilizable y de bajo costo para medir el flujo sanguíneo en cirugías de implantes coronarios por ultrasonido; y de un resultado dirigido a la aplicación de tecnología Doppler para la medición y validación del flujo sanguíneo en Angiología e implantes coronarios basado en la tecnología Android, que convierte las señales acústicas brutas en espectrogramas de alta resolución e índices hemodinámicos precisos.

TALENTO POCO DEMANDADO Y UTILIZADO

En intercambio con científicos y directivos del Icimaf, el Citma y otras instituciones, Díaz-Canel resaltó el tremendo talento que hay en esta institución, el cual, acotó, debería ser más empleado, criticando así que algunos de los resultados que aquí se obtienen no sean demandados, apoyados ni empleados en diferentes sectores de la economía.

El Icimaf también destaca por la confluencia en sus equipos de trabajo de científicos veteranos, de reconocida experiencia, y de jóvenes talentos, incluidos universitarios que dejaron las aulas no hace un año y ya van demostrando su valía y dedicación.

Es el caso, entre otros, de la joven ingeniera en automática Amanda Navarro, graduada hace un año de la Cujae, quien es parte del desarrollo de un proyecto de agricultura 4.0 que incluye el empleo para el seguimiento y tratamiento de los cultivos por medio del uso de drones y plataformas robóticas móviles.