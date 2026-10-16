Esclarecen causa de incendio en la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara de Santa Cruz (+fotos)

Fuerzas del Cuerpo de Bomberos de Cuba, de Mayabeque y La Habana, de conjunto con trabajadores de la Central, controlaron el incendio de grandes proporciones reportado en Unidad # 1 de Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, de Santa Cruz del Norte

El siniestro se registró a las 06:55 (hora local) dentro de la infraestructura de la propia unidad generadora. ( Foto: Minint Hoy)

Tras declarar extinguido el incendio ocurrido en horas de la mañana de hoy en la central termoeléctrica (CTE) Ernesto Guevara, se determinó que la causa fue una fuga de aceite en la parte frontal del rotor, precisó la Unión Eléctrica (UNE).

De acuerdo con la información, la anomalía fue detectada oportunamente por el operario de turno, lo que permitió reducir riesgos y actuar con eficacia.

El ministro de Energía y Minas informó a traves de X que ya está controlado el incendio en la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna de Santa Cruz.

El directivo aseguró que no se reportan lesionados.

Reportan incendio de grandes proporciones en unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz

A la 06:55 se produce un incendio de grandes proporciones en la unidad número 1 de la termoeléctrica Santa Cruz, en estos momentos se trabaja en su extinción por el cuerpo de bomberos. La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 740 MW, la demanda 2260 MW con 1540 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1750 MW.

Se encuentran en avería las unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 394 MW.





Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 740 MW con una demanda máxima de 2900 MW, para un déficit de 2160 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2190 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2094 MW a las 19:30 horas, superior a lo planificado por limitaciones de las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos y limitación en unidad 2 de la CTE Santa Cruz.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 3738 MWh, con 581 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

(Con información de la UNE, Minint y agencias)