Sofocado incendio en Hospital Provincial de Cienfuegos

El siniestro, ocurrido en el cuarto eléctrico de la sala 8A de cuidados especiales perinatales del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, fue sofocado rápidamente

Cubadebate

16 noviembre, 2026 - 11:47am

Según se ha informado no hay afectación a pacientes. (Foto: Facebook)

Un incendio de pequeña magnitud se registró aproximadamente a las 9:00 a.m. de este lunes en el cuarto eléctrico de la sala 8A de cuidados especiales perinatales del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos.

El siniestro, que involucró cables eléctricos e interruptores, fue sofocado rápidamente. Como medida de seguridad, las embarazadas, gestantes y puérperas fueron reubicadas en otras salas, donde permanecen bajo atención médica.

El servicio de mantenimiento del hospital trabaja junto a los bomberos en la zona afectada. Hasta el momento solo se reportan daños en los cables eléctricos, sin afectaciones a las pacientes ni a sus pertenencias.

En el momento del incendio estaban ingresadas 26 gestantes y 3 puérperas.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno recorren el lugar junto a los directivos de la institución para evaluar la situación y garantizar la continuidad de la asistencia.

Tranquilidad para las familias: no hay daños a pacientes.

(Tomado de Facebook)

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