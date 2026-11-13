Más de tres siglos de historias frente al fuego

Cuba celebra el 13 de noviembre el origen de sus bomberos en Santa Clara (1696); Sancti Spíritus se suma desde 1861 con una labor actual de prevención, rescate y entrega

El 13 de noviembre se conmemora el Día del Bombero cubano. (Foto: Héroes de fuego/ Facebook)

Cada 13 de noviembre, Cuba se detiene a reconocer a quienes hacen del peligro su rutina. La fecha no es casual: marca el nacimiento, en 1696, del primer cuerpo de bomberos organizado en la isla, una estructura voluntaria que echó raíces en la ciudad de Santa Clara, detrás de la Ermita de la Virgen de la Candelaria, con gastos sufragados por los propios vecinos.

Aquel gesto fundacional, gestado en el corazón de lo que hoy es Villa Clara, sentó las bases de una institución que con el tiempo se extendería por todo el archipiélago y que hoy celebra su aniversario 330.

La historia oficial, reiterada por medios nacionales y autoridades del Ministerio del Interior, sitúa aquel 13 de noviembre de 1696 como el punto de partida del Cuerpo de Bomberos de Cuba. No se trataba aún de la institución profesionalizada que conocemos, sino de una primera formación voluntaria que, con medios rudimentarios, asumió la responsabilidad de combatir incendios en una villa colonial.

Con el paso de los siglos, aquel germen evolucionó hasta integrarse al sistema de defensa civil tras el triunfo revolucionario de 1959, ampliando su misión más allá del fuego hacia la protección de la población frente a desastres naturales y emergencias tecnológicas.

En Sancti Spíritus, la historia guarda su propia fecha. Según datos aportados por el propio Cuerpo de Bomberos provincial, en esta villa el primer cuerpo se formó en 1861. Aquella villa de mediados del siglo XIX, con una economía marcada por la ganadería y el tabaco, vio nacer una estructura que, como la de Santa Clara, surgió de la necesidad de los vecinos de protegerse mutuamente ante siniestros que podían arrasar viviendas y comercios en cuestión de horas. Aunque los detalles documentales sobre aquella fundación son escasos, la fecha se ha transmitido como el hito que ancla la tradición de los bomberos espirituanos a la historia nacional.

Hoy, a 330 años de aquel primer paso en Santa Clara y a más de siglo y medio de su propio origen, el Cuerpo de Bomberos de Sancti Spíritus llega a la efeméride con una labor que trasciende el combate al fuego.

La institución en la provincia mantiene un trabajo preventivo sostenido que ha logrado disminuir los hechos de incendio en objetivos económicos, un resultado reconocido a nivel de país, según trascendió en la celebración provincial del pasado año.

A ello se suma una labor constante de capacitación de bomberos voluntarios, el trabajo con círculos de interés en centros educacionales y un coeficiente de disponibilidad técnica que ronda el 95 por ciento.

La rutina de los bomberos espirituanos, sin embargo, va mucho más allá de las estadísticas. Les corresponde atender derrames de combustible, escapes de gas, inundaciones y rescates de personas atrapadas en lugares confinados o en elevadores.

Esa versatilidad quedó demostrada en episodios que rayan en lo increíble, como aquel rescate de una niña a la que hubo que liberar de una tuerca atascada en un dedo con una motosierra y un chorro de agua constante para evitar quemaduras. Son historias que, aunque parezcan menores frente a los grandes siniestros, revelan la esencia de un oficio forjado en la confianza de la población.

Este 13 de noviembre, cuando Cuba entera recuerda a los caídos en cumplimiento del deber y reconoce la disciplina de sus bomberos, Sancti Spíritus mira también hacia su propia historia. Desde aquel lejano 1861 hasta el presente, el cuerpo ha cambiado en técnicas y equipamiento, pero conserva intacta la misión que lo vio nacer: estar donde otros retroceden.

La efeméride no es solo un homenaje al pasado; es, sobre todo, un recordatorio de que cada día, en algún rincón de la provincia, alguien marca el 105 y al otro lado de la línea hay hombres y mujeres dispuestos a responder.