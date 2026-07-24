Recauda EEUU más de 13 mil millones de dólares por petróleo venezolano sin transparentar fondos

El reporte de Financial Times se publica en momentos en los que el país sudamericano se encuentra devastado por dos terremotos ocurridos en junio y requiere recursos para la reconstrucción

Vista de una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recaudado más de 13 mil millones de dólares en ingresos por la venta de petróleo venezolano este año, pero no ha explicado qué ha sucedido con ese dinero, indicó el diario Financial Times.

El reporte se publica en momentos en los que el país sudamericano se encuentra devastado por dos terremotos ocurridos en junio y requiere recursos para la reconstrucción.

“Los ingresos petroleros representan alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) de Venezuela, y se esperaba que el levantamiento de las sanciones proporcionara un impulso importante a la economía, que ya estaba en crisis, incluso antes de los devastadores terremotos del mes pasado”, indicó el Financial Times.

Recordó que Estados Unidos tomó el control de las exportaciones petroleras de Venezuela y suspendió algunas sanciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro, en enero, y la imposición de la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente del gobierno.

“Seis meses después de que Estados Unidos tomó el control de los fondos procedentes de la venta del petróleo, los economistas afirman que las señales de una recuperación en Venezuela son relativamente escasas, lo que podrían indicar que Estados Unidos no ha enviado todos los ingresos de vuelta a Caracas”, señaló el Times.

Washington da diferentes versiones sobre los recursos

Apuntó que Washington ha dado diferentes versiones sobre lo que está haciendo con el dinero, que van desde una orden ejecutiva que describe su propio papel como de “custodia” hasta las declaraciones del presidente Donald Trump de que Estados Unidos estaba “ganando mucho dinero” con el petróleo venezolano.

En junio, Trump afirmó que Estados Unidos había recuperado el costo de la operación militar en Venezuela “28 veces” gracias al petróleo y añadió que Estados Unidos también está “ganando mucho dinero”, recordó el diario británico en su reporte.

“La invasión de Venezuela por parte de Trump ha girado en torno al petróleo, el poder y la corrupción desde el principio, con miles de millones de dólares en ingresos petroleros venezolanos controlados por la administración Trump sin transparencia ni salvaguardias”, dijo al Financial Times Joaquín Castro, un destacado miembro demócrata del Congreso, y agregó el Congreso estaba “mantenido en la ignorancia”.

El Financial Times calculó los probables ingresos petroleros de Venezuela utilizando datos sobre envíos de crudo desde el país desde enero, recopilados por Kpler, una plataforma de análisis de datos y transporte marítimo.

El Financial Times explicó que en su reporte empleó estimaciones de precios de Argus Media, una agencia de precios, para el crudo Merey (un tipo de crudo extrapesado producido en Venezuela), así como para Boscan y Hamaca, dos tipos menos comunes de crudo venezolano.

Los datos de precios no abarcan todos los tipos de petróleo venezolano y sólo se recopilaron en febrero. El valor de los barriles con precios directos estimados enviados desde enero asciende a unos 11 mil 500 millones de dólares. Sin embargo, según la evolución histórica de los precios, se calcula que los barriles sin precio habrían elevado ese total a más de 13 mil millones de dólares.

El reporte del Financial Times recuerda que el gobierno venezolano creó un sitio web para rastrear los ingresos provenientes de las ventas de petróleo gestionadas por Estados Unidos, pero indica que sólo tiene un registro, se trata de una transferencia de 300 millones de dólares en marzo.

El destino de los ingresos petroleros de Venezuela se ha vuelto aún más acuciante tras los dos devastadores terremotos del 24 de junio, apuntó el Times. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que el costo de los daños a edificios e infraestructura ascenderá a 37 mil millones de dólares.

Venezuela se endeuda con el FMI para la reconstrucción

Venezuela accedió a 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el organismo tenía bloqueados, para destinarlos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 24 de junio, informó el pasado viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Venezuela tiene en el Fondo 3 mil 568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5 mil cien millones de dólares, aproximadamente, los cuales permanecían bloqueados por el no reconocimiento del organismo a Nicolás Maduro como presidente.

Por su parte, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó en la red social X que Venezuela retiró un tramo de su propia reserva.

(Con información de La Jornada)