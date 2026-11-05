Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal: «Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7»

El delantero disputó seis mundiales con Portugal. Su mejor desempeño fue en Alemania 2006 cuando alcanzó las semifinales

Cristiano Ronaldo es el mayor anotador en la historia de la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo, considerado una de las leyendas del fútbol mundial, anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal.

El delantero de 41 años ha marcado 146 goles y ha disputado 234 partidos con la selección de su país, ambos récords mundiales, desde que debutó en 2003.

El mes pasado abandonó la concentración de Portugal después de que le informaran de que no sería titular en el partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca.

«Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver el dorsal número siete de nuestra selección nacional», dijo Ronaldo en un video publicado en Instagram.

«Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirlo, defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo», añadió.

El delantero disputó seis mundiales con Portugal. Su mejor desempeño fue en Alemania 2006 cuando alcanzó las semifinales.

En 2016 se coronó campeón de Europa con su selección y también ganó la Liga de las Naciones en dos ocasiones.

«Hoy ha llegado el momento de pasarlo al futuro. No ha sido una decisión fácil, porque algunas decisiones no se toman únicamente con la mente, sino también con el corazón», dijo.

«Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin», concluyó.

Y ese viaje ha dejado una estela de récords y cifras deslumbrantes: es el mayor anotador en la historia de la selección con 146 goles en 243 partidos (también es el portugués que más veces ha vestido la camiseta de su selección de fútbol masculina).

Además, esos 243 partidos con la selección son un récord mundial: ningún futbolista ha disputado tantos partidos con su país como Cristiano Ronaldo.

Este viernes Portugal tiene previsto anunciar su convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones de noviembre: contra Dinamarca como local y frente a Gales como visitante.

La Federación Portuguesa de Fútbol afirmó también este jueves que se niega a «dejar que esta despedida tenga lugar sin el debido homenaje».

El comunicado señala: «Es nuestro firme y enorme deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un tributo adecuado a la inmensa carrera de Cristiano Ronaldo, en el que los aficionados y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado».

El gran rival de Ronaldo y también leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, anunció su retiro de la selección de Argentina en octubre.

Lo hizo tras más de dos décadas en las que ha roto los récords de partidos y goles de la historia de la Albiceleste.

Messi disputó con Argentina 207 partidos, marcó 125 goles y conquistó el Mundial de 2022 y dos Copas América.