Moncada 2026 en Sancti Spíritus: Ejercitan tropas especiales enfrentamiento a golpes del enemigo (+fotos)

Igualmente, escuadras de infantería se adiestran en propinar golpes contundentes a un posible enemigo desembarcado en el territorio de la provincia y Región Militar Sancti Spíritus

Este jueves tuvo lugar la segunda jornada del Ejercicio Estratégico Moncada 2026. (Foto: Región Militar Sancti Spíritus)

En el contexto del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, pequeños grupos móviles de tropas especiales y escuadras de infantería practican tácticas irregulares de enfrentamiento a fuerzas enemigas que supuestamente penetraron en el territorio de la Región Militar Sancti Spíritus y al empleo por estas de naves aéreas no tripuladas.

En otra parte de la provincia, el teniente coronel Yenisel Pérez Pérez, jefe de Estado Mayor de un Regimiento de Artillería Antiaérea, refirió a la prensa que los órganos de mando de dicha unidad han escalado a un grado superior de preparación para el cumplimiento de sus misiones, como parte del primer escalón que repele los golpes aéreos del agresor y el empleo por este de misiles contra los objetivos militares y de la superestructura político administrativa y gubernamental.

El teniente coronel precisó que durante el presente año de preparación para la defensa también se ha intensificado el entrenamiento de las dotaciones de los diferentes tipos de armas que poseen para defender a la Patria Socialista.

El Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidenta Deivy Pérez Martín, tras decretar la segunda parte del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, de acuerdo con el salto operativo, escuchó los informes de los jefes del Ministerio del Interior y de la Región Militar Sancti Spíritus, acerca de la supuesta situación creada, que se corresponde con el enfrentamiento a golpes aéreos limitados del enemigo y la posible agresión militar al territorio.

Asimismo, se dio a conocer que los órganos de dirección, es decir, los Consejos de Defensa a todos los niveles, los grupos y subgrupos de trabajo de los mismos y las direcciones del sistema empresarial, han llevado a cabo una intensa preparación y actualización de la doctrina militar de la guerra de todo el pueblo, si el imperio se inclinara por la agresión armada y ocupación del país.





El Consejo de Defensa Provincial siguió de cerca las acciones desarrolladas en la segunda jornada del Ejercicio Moncada 2026. (Fotos: Vicente Brito/ Escambray)

De igual modo se supo que los órganos de mando de todas las unidades permanente y de la reserva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, han fortalecido su adiestramiento.

Esta jornada concluye la realización del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, para dar paso al Día Nacional de la Defensa, que se desarrollará este viernes 6 de noviembre y estará dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.