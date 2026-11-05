Del sol a la lluvia; del calor al frío

La inestabilidad ha marcado el estado del tiempo durante los últimos días en Sancti Spíritus. El meteorólogo Freddy Ruiz esclarece y pronostica sobre la entrante temporada invernal, la influencia del evento El Niño y el cierre del actual período ciclónico

El período invernal se va a caracterizar más por lluvias que por fríos. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

La inestabilidad ha marcado el estado del tiempo durante los últimos días en Sancti Spíritus, donde lo mismo llueve que escampa, hace calor, se nubla casi todo el día o refresca durante las madrugadas.

Esta realidad ha generado múltiples dudas y especulaciones en las redes sociales y en las tertulias vecinales entre los coterráneos, donde las opiniones se cruzan: ¿estos cambios se tratan de un frente frío o una vaguada?, ¿llegó ya el invierno al territorio?, dicen que va a temblar el mono este fin de semana, ¿por fin, el evento El Niño reforzará las condiciones invernales de esta temporada?

A estas y otras interrogantes respondió para los lectores de Escambray el curtido meteorólogo Freddy Ruiz, especialista del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, quien comenzó por aclarar el origen de las inesperadas precipitaciones y nublados ocurridos la víspera aquí.

“Ayer amanecimos con un día totalmente nublado, con actividad de chubascos y lluvias asociados a una vaguada de tipo frontal. No era un frente frío ni va a ocurrir ningún cambio de tiempo asociado a este fenómeno que ya ha avanzado hacia el este y desde la tarde de ayer las lluvias han cesado aquí”, explicó.

En cuanto al pronóstico para hoy, detalló que las condiciones del tiempo mejorarán notablemente, solo se presentarán chubascos de forma ocasional, inicialmente hacia la costa norte y después penetrando hacia el interior y sur en el transcurso del día, como ha estado ocurriendo en jornadas precedentes.

Por otra parte, adelantó que para el fin de semana o inicios de la próxima se espera que arribe al occidente del país un sistema frontal, que sí provocará cambios invernales de tiempo en el territorio.

“Queremos aclarar que en las redes sociales se ha estado hablando mucho de un cambio de tiempo con mucho frío, ya lo han anunciado varias veces y no ha ocurrido. La provincia nuestra va a tener frío en días posteriores, pero de forma puntual, no un período invernal con mucho frío de forma continua.

“El período invernal se va a caracterizar más por lluvias que por fríos, aunque siempre habrá algunos días con bajas temperaturas, pero este va a ser sobre todo un invierno lluvioso asociado al evento El Niño. Esto provocará que los frentes se estacionen, ocurran precipitaciones, retrocedan, vuelva a llover y también refrescará algo, pero nada parecido a lo que ocurrirá en el occidente del país, donde sí puede haber registros de temperatura mucho más bajos que acá.

“Todo esto se relaciona con el evento El Niño, que por una parte nos benefició durante la temporada ciclónica al inhibir la formación de ciclones en el Caribe. Ya no debemos tener la influencia de ninguno en la presente temporada. Pero, por otra parte, después, en el periodo seco lo que va a provocar en Sancti Spíritus serán lluvias, sobre todo en el primer trimestre del 2027, con acumulados de interés en algunos momentos, aunque no como en la primavera”, concluyó.