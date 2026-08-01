Infantino abandona plan de privatización de los torneos FIFA

El presidente de la FIFA afirmó que había quedado claro que el plan había “creado divisiones” que “ya no sirven a los intereses” de su objetivo original. “Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante”, agregó el dirigente suizo

Gianni Infantino, presidente de la Fifa. (Foto: AFP)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó el archivo de la controvertida propuesta que buscaba abrir las principales competiciones del organismo a inversiones privadas, luego de que el proyecto generara un fuerte rechazo entre las asociaciones miembro.

Infantino afirmó que había quedado claro que el plan había “creado divisiones” que “ya no sirven a los intereses” de su objetivo original. “Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante”, agregó el dirigente suizo.

El proyecto contemplaba ofrecer a las 211 asociaciones de la FIFA un pago de 40 millones de dólares si respaldaban la entrada de capital privado en torneos como las Copas del Mundo masculinas y femeninas. Sin embargo, la iniciativa encontró una férrea oposición: las 55 asociaciones de la UEFA votaron este jueves a favor de boicotear los Mundiales si los planes seguían adelante.

El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, declaró que la propia administración del organismo rector había sido “engañada” respecto al proyecto.

Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino en estrategia y gobernanza global, dimitió por este motivo, argumentando que la propuesta era “un mal negocio para el fútbol” y que “hipotecaría el futuro” de este deporte.

(Con información de agencias)