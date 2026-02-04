CTE Antonio Guiteras ya genera 200 megavatios para el SEN

Rubén Campos Olmo, director general de la industria, aclaró que todavía resulta muy pronto para evaluar la eficacia de las acciones correctivas desarrolladas en el período de mantenimiento ligero

Se trabaja en la estabilización y seguimiento de parámetros técnicos, un proceso no exento de riesgos de salida de acuerdo a la complejidad de la planta. (Foto: Girón/Facebook)

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, ya genera alrededor de 200 megavatios para el sistema electroenergético nacional (SEN), luego de sincronizar a las 2:58 horas de la madrugada reciente.

Rubén Campos Olmo, director general de la industria, explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que actualmente trabajan en la estabilización y seguimiento de parámetros técnicos, un proceso no exento de riesgos de salida de acuerdo a la complejidad de la planta y sus más de tres décadas de explotación.

El propio directivo aclaró que todavía resulta muy pronto para evaluar la eficacia de las acciones correctivas desarrolladas en el período de mantenimiento ligero, en especial de aquellas dirigidas a disminuir el consumo de agua, una problemática recurrente en los últimos meses debido al deterioro del recalentador de alta temperatura (RAT).

Más de medio millar de acciones correctivas no sólo en caldera como ruta crítica, sino también en los sistemas de agua de alimentar, eléctrico, automática y válvulas, se llevaron a cabo durante la parada de poco más de cinco días, en la cual intervinieron fuerzas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas y otros efectivos de distintas provincias del país.

La CTE Guiteras, fundada por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, constituye una planta estratégica para el país por su capacidad de generación, su ubicación, y cuenta con un colectivo laboral de alto compromiso social.

De acuerdo a información ofrecida por autoridades del bloque, la industria emprenderá a finales de marzo un período de reparaciones por 25 días, y mantiene en la mira el ansiado mantenimiento general, contemplado para alrededor de seis meses a fin de elevar potencia a no menos de 280 megawatts.