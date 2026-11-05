EEUU: Vance se distancia de Trump para salvar su carrera hacia 2028

El vicepresidente se enfrenta ahora a su propio proyecto de construcción: una nueva coalición electoral que podría, a su vez, salvar sus propias aspiraciones presidenciales

El vicepresidente J. D. Vance escucha a Jared Kushner, yerno de Donald Trump. (Foto: AFP)

El vicepresidente J. D. Vance evaluó el miércoles los restos de la coalición MAGA y expuso sus reflexiones en una publicación extraordinaria en redes sociales que, en la práctica, dio inicio a la campaña presidencial de 2028.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump disfrutaba de lo que el secretario del Interior, Doug Burgum, calificó como “un día de celebración”. En el salón de baile de la Casa Blanca, aún a medio construir, observaba cómo la última viga se elevaba hacia el techo, como si fuera el estandarte de campeonato de un equipo deportivo.

Este extraño contraste marcó un punto de inflexión en la era Trump.

El presidente parecía ajeno o indiferente al hecho de que su obsesión con un proyecto de vanidad personifica el aparente desprecio por el sufrimiento de los estadounidenses ante el costo de vida, factor que condenó al Partido Republicano en las elecciones intermedias. Curiosamente, al conversar con los periodistas, no se lo veía abatido por la derrota épica de su partido; al contrario, parecía liberado, capaz de dedicarse plenamente a construir un legado físico.

“Imaginen lámparas de araña por todas partes dentro de poco. Imaginen suelos de mármol. Oh, va a ser hermoso. Este será el edificio más hermoso”, dijo el presidente.

Mientras Trump contemplaba añadir aún más accesorios dorados, Vance se devanaba los sesos con una tarea más ardua: cómo sacar al Partido Republicano de la debacle que supuso perder la Cámara de Representantes y el Senado. El vicepresidente se enfrenta ahora a su propio proyecto de construcción: una nueva coalición electoral que podría, a su vez, salvar sus propias aspiraciones presidenciales.

La franca publicación de Vance en redes sociales —que contenía varias críticas apenas veladas a la presidencia y a la estrategia para un segundo mandato de su jefe— fue un movimiento notable para un vicepresidente, realizado apenas unas horas después de una derrota devastadora para la Casa Blanca.

Vance busca asumir un rol de liderazgo

La publicación de Vance se percibió como un intento temprano de posicionarse como el “primero entre iguales” de los líderes republicanos que trazan un nuevo rumbo. En ese sentido, fue un acto de cálculo político. Pero ¿es un cálculo acertado? Apenas han pasado dos semanas desde que el juicio vacilante de Vance quedó en evidencia al respaldar un anuncio de ataque vil que, al parecer, solo perjudicó a Vivek Ramaswamy, candidato a gobernador de Ohio.

Vance escribió, restándole importancia de forma evidente, que compartía la opinión de un encuestador republicano según la cual “nuestro mensaje económico no fue lo suficientemente preciso en la recta final”; un periodo en el que Trump hablaba de una “edad de oro” mientras los precios de la gasolina y el diésel se disparaban. También buscó distanciarse del presidente en dos aspectos que definen su mandato: la guerra con Irán y la agresiva expulsión de inmigrantes indocumentados.

“La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió, y añadió: “Estoy abierto a la idea de que debemos cambiar la forma en que aplicamos las normas, por ejemplo, centrándonos más en las empresas que contratan mano de obra ilegal”. Vance buscó cierta protección política en este último punto planteando un argumento falaz: insinuó que la única alternativa sería una “amnistía” impulsada por políticos del establishment que practican la manipulación psicológica o gaslighting.

El vicepresidente reveló que había preguntado a un encuestador anónimo —”una de las personas más inteligentes que conozco en política”— qué convencería a los votantes desencantados con la fórmula Trump-Vance para que regresen.

El encuestador elaboró una lista:

1. Poner fin a la guerra

2. Enfocarse en el costo de vida y la inflación

3. Privilegiar los intereses de Estados Unidos

4. Cambiar nuestra relación con Israel

Cabe destacar que Vance también defendió los llamamientos de la presentadora de Fox News, Rachel Campos-Duffy, a favor de una solución diplomática para la guerra con Irán. Dado que, según se informa ampliamente, Trump está considerando nuevos ataques, esto también señala una posible ruptura con el presidente.

Al citar la guerra como la causa de las derrotas republicanas, Vance se cuidó de señalar que “el presidente lo dijo anoche”. No ha roto públicamente con Trump a causa del conflicto y encabezó el equipo negociador que elaboró un memorando de entendimiento con Teherán para ponerle fin durante el verano, una iniciativa que se desvaneció al chocar con la realidad.

Sin embargo, aquí hay matices que sugieren que las posturas de Vance y Trump no son compatibles. El presidente habla ahora del impacto de la guerra en las elecciones intermedias casi con nostalgia, presentándose como un líder que, a sabiendas, hizo un sacrificio político y pagó el precio —en forma de precios elevados de la gasolina— para hacer lo que había que hacer. “No habría hecho nada diferente”, afirmó este miércoles.

Los comentarios de Vance, no obstante, dejan abierta la interpretación de que la guerra fue un error desde el principio y que ha conllevado un alto coste político. “Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años mereció la pena, háganlo”, escribió. “Argumenten que fue un coste que valió la pena asumir. Estén o no de acuerdo, al menos es una postura honesta. Pero todo el mundo sabe por qué perdimos. Y cualquier conversación sincera sobre los pasos a seguir debe partir de ahí”.

Trump evitó dar muestras de desacuerdo con su vicepresidente al decir a los periodistas durante la gira que Vance “probablemente tiene razón” sobre el impacto de la guerra, ya que esta “hizo subir un poco el precio de la gasolina a corto plazo”.

El vicepresidente intentó entonces disipar cualquier sensación de fractura publicando un vídeo en el que Trump califica de “buena” la declaración durante su recorrido por el salón de actos.

DeSantis también lidera el análisis de la derrota

La postura de Vance sobre la guerra ha suscitado interés desde hace tiempo, ya que complica el escepticismo que había expresado anteriormente respecto a las intervenciones militares en el extranjero, una opinión forjada durante su servicio en la guerra de Iraq.

No obstante, al incluir el lema “America First” (“Estados Unidos primero”) y la necesidad de modificar la relación entre EE.UU. e Israel en sus cuatro puntos, parecía también querer atraer al ala aislacionista representada por Tucker Carlson —dentro de lo que queda de la coalición MAGA—, un sector que podría desempeñar un papel importante en las primarias demócratas de 2028.

Sean cuales sean las intenciones de Vance, tras la debacle republicana del martes cabe preguntarse si alguien vinculado a la impopular guerra de Irán —incluido el secretario de Estado, Marco Rubio— sería capaz de justificarla durante la campaña electoral de 2028.

Vance ya tiene que dar cuenta de varios ciclos de reinvención política. Y, aun antes de la polémica en torno a Ramaswamy de octubre, su destreza política estaba en entredicho. Al fin y al cabo, solo ha dirigido una gran campaña política por méritos propios: la del Senado por Ohio en 2022. En aquella contienda, se vio enormemente beneficiado por el respaldo de Trump, quien perdonó al autor de “Hillbilly Elegy” por las críticas feroces que había vertido durante la campaña presidencial de 2016.

Vance no es el único que ha comenzado a maniobrar de cara a 2028.

(Tomado de CNN en Español)