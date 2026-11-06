El Kremlin revela los temas que abordaron Putin y el jefe de seguridad de Irán

El desarrollo de la asociación estratégica integral entre Rusia e Irán, así como distintas cuestiones de la agenda internacional, con especial atención a la situación en Oriente Medio, fueron los temas centrales de la reunión celebrada el 5 de noviembre en el Kremlin entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei.
«Durante el encuentro se abordaron el estado actual y las perspectivas de un mayor desarrollo de la cooperación bilateral, de conformidad con el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia e Irán, así como cuestiones de la agenda internacional y regional, con especial atención a la situación en el golfo Pérsico y en Oriente Medio en su conjunto», detalló el servicio de prensa del Kremlin.
Asimismo, la parte rusa confirmó que Rezaei entregó a Putin un mensaje del líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí.
¿Nueva escalada en Oriente Medio?
- La noticia surge en medio de numerosos informes sobre la posibilidad de un nuevo ataque estadounidense contra el país persa. Según escribe MS Now, Washington planea reanudar la agresión contra Irán tan pronto como el próximo 4 de noviembre, un día después de las elecciones de medio término.
- Ante estos reportes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó este 2 de noviembre que el país persa no admite la capitulación ni siquiera en su diccionario. En una rueda de prensa, el vocero fue preguntado por su opinión acerca de los llamados a rendirse realizados por Washington. «¿Qué significa en general ‘rendición’?» Eso no existe en nuestro léxico», contestó.
- En general, la nación persa ha manifestado reiteradamente su intención de mantenerse firme, responder a la agresión por parte de Estados Unidos e Israel, y defender su programa nuclear —el cual, según sostiene, se desarrolla con fines pacíficos.
- Rusia ha expresado reiteradamente su apoyo a Irán frente a las acciones militares de Estados Unidos, condenando los ataques contra territorio iraní y calificándolos de una violación del derecho internacional y de la soberanía del país. Moscú ha defendido el derecho de Teherán a protegerse y ha instado a Washington a renunciar al uso de la fuerza, al tiempo que ha pedido una solución diplomática para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio.
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