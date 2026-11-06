El Kremlin revela los temas que abordaron Putin y el jefe de seguridad de Irán

Durante el encuentro se abordaron el estado actual y las perspectivas de un mayor desarrollo de la cooperación bilateral, de conformidad con el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia e Irán, así como cuestiones de la agenda internacional y regional

Vladímir Putin, recibió en el Kremlin al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei. (Foto: Alexey Babushkin / Sputnik)

El desarrollo de la asociación estratégica integral entre Rusia e Irán, así como distintas cuestiones de la agenda internacional, con especial atención a la situación en Oriente Medio, fueron los temas centrales de la reunión celebrada el 5 de noviembre en el Kremlin entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei.

«Durante el encuentro se abordaron el estado actual y las perspectivas de un mayor desarrollo de la cooperación bilateral, de conformidad con el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia e Irán, así como cuestiones de la agenda internacional y regional, con especial atención a la situación en el golfo Pérsico y en Oriente Medio en su conjunto», detalló el servicio de prensa del Kremlin.

Asimismo, la parte rusa confirmó que Rezaei entregó a Putin un mensaje del líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí.

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