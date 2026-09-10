Cuba anuncia preselección para Mundial de béisbol sub-23

La lista de 45 jugadores de la cual saldrá la nómina cubana para la Copa del Mundo de béisbol sub-23, con sede en Nicaragua el próximo mes de noviembre, fue anunciada hoy con el incentivo de que todos los convocados están en los planes de sus provincias para la inminente 65 Serie Nacional.
Esta preselección consta de seis receptores, 11 jugadores de cuadro, ocho jardineros y 20 lanzadores, e incluye a Jonathan Moreno, Darío Sarduy y Randy Román, actualmente en las granjas del béisbol profesional japonés, quienes deben sumarse en octubre.
Moreno, además de hermetismo en las paradas cortas, podría tener liderazgo ofensivo, mientras Sarduy y Román deben asumir roles protagónicos en el cuerpo de lanzadores.
También destacan en el cuerpo de lanzadores José Ignacio Bermúdez, Rafael Perdomo, Fher Cejas y Omar David Pérez, todos con experiencia en los campeonatos nacionales de primera categoría.
La preparación comenzará el próximo 14 de septiembre en Cienfuegos, sede durante una semana de una base de entrenamientos que continuará después en La Habana por igual lapso.
Los jugadores se reincorporarán luego a los entrenamientos de sus equipos para la Serie Nacional, participarán en las primeras subseries de la fase preliminar del torneo, y solo aquellos que integren la selección se reunirán en la capital del país para ultimar aspectos técnicos y tácticos antes de partir para el Mundial.
Cuba debutará en la ronda preliminar del torneo ante Corea el día 6 de noviembre y a continuación se enfrentará con Sudáfrica (7), Japón(8), Venezuela (9) y Gran Bretaña (10).
Los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán a la superronda, prevista del 12 al 14 de noviembre, simultáneamente con la ronda de consuelo para organizar la tabla del siete al 12.
El domingo 15 se jugarán los partidos por la medalla de bronce y al cierre por el título mundial.
Preselección cubana para el Mundial sub-23
Receptores:
- Carlos Chávez
- Danell Figueroa
- Daniel Alejandro Fernández
- Yadimir Fuentes
- Yaidel Ruiz
- Yonathan Luis Acosta
Jugadores de cuadro:
- Rafael De Jesús Álvarez
- Alexei Febles
- Jean Lucas Baldoquín
- Juan Manuel Pérez
- Carlos Alberto Nieto
- Jonathan Moreno
- Leonardo Adrian Alarcón
- Norge De Jesús Torres
- Boris Javier Madrazo
- Erik Yuniel Acevedo
- Frank David González
Jardineros:
- Hanyelo Videt
- Yassel Conrado Izaguirre
- Ernesto Pérez
- Osman Antonio Caruncho
- Maikol Barroso
- Daniel Froilán
- Yordan Luis Rivas
- Bernie Yangensy Socarrás
Lanzadores:
- José Ignacio Bermúdez
- Randy Román Martínez
- Darío Sarduy
- Fher Cejas
- Rafael Orlando Perdomo
- Daniel Alejandro García
- Lee Andy Plumas
- Riquelme Odelin
- Misael Francisco Fonseca
- Silvio Bruno Iturralde
- Kevin Manuel Hernández
- Omar David Pérez
- Yosney García
- Alexander Vargas
- Cristian Rojas
- Yurisen Blanco
- Giandy Gutiérrez
- Shaiel Cruz
- Rafael Luis Castillo
- Leandro David Bellas.
Director: Guillermo Carmona
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