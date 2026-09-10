Cuba anuncia preselección para Mundial de béisbol sub-23

La preparación comenzará el próximo 14 de septiembre en Cienfuegos, sede durante una semana de una base de entrenamientos que continuará después en La Habana por igual lapso

Foto: ACN

La lista de 45 jugadores de la cual saldrá la nómina cubana para la Copa del Mundo de béisbol sub-23, con sede en Nicaragua el próximo mes de noviembre, fue anunciada hoy con el incentivo de que todos los convocados están en los planes de sus provincias para la inminente 65 Serie Nacional.

Esta preselección consta de seis receptores, 11 jugadores de cuadro, ocho jardineros y 20 lanzadores, e incluye a Jonathan Moreno, Darío Sarduy y Randy Román, actualmente en las granjas del béisbol profesional japonés, quienes deben sumarse en octubre.

Moreno, además de hermetismo en las paradas cortas, podría tener liderazgo ofensivo, mientras Sarduy y Román deben asumir roles protagónicos en el cuerpo de lanzadores.

También destacan en el cuerpo de lanzadores José Ignacio Bermúdez, Rafael Perdomo, Fher Cejas y Omar David Pérez, todos con experiencia en los campeonatos nacionales de primera categoría.

La preparación comenzará el próximo 14 de septiembre en Cienfuegos, sede durante una semana de una base de entrenamientos que continuará después en La Habana por igual lapso.

Los jugadores se reincorporarán luego a los entrenamientos de sus equipos para la Serie Nacional, participarán en las primeras subseries de la fase preliminar del torneo, y solo aquellos que integren la selección se reunirán en la capital del país para ultimar aspectos técnicos y tácticos antes de partir para el Mundial.

Cuba debutará en la ronda preliminar del torneo ante Corea el día 6 de noviembre y a continuación se enfrentará con Sudáfrica (7), Japón(8), Venezuela (9) y Gran Bretaña (10).

Los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán a la superronda, prevista del 12 al 14 de noviembre, simultáneamente con la ronda de consuelo para organizar la tabla del siete al 12.

El domingo 15 se jugarán los partidos por la medalla de bronce y al cierre por el título mundial.

Preselección cubana para el Mundial sub-23

Receptores:

Carlos Chávez

Danell Figueroa

Daniel Alejandro Fernández

Yadimir Fuentes

Yaidel Ruiz

Yonathan Luis Acosta

Jugadores de cuadro:

Rafael De Jesús Álvarez

Alexei Febles

Jean Lucas Baldoquín

Juan Manuel Pérez

Carlos Alberto Nieto

Jonathan Moreno

Leonardo Adrian Alarcón

Norge De Jesús Torres

Boris Javier Madrazo

Erik Yuniel Acevedo

Frank David González

Jardineros:

Hanyelo Videt

Yassel Conrado Izaguirre

Ernesto Pérez

Osman Antonio Caruncho

Maikol Barroso

Daniel Froilán

Yordan Luis Rivas

Bernie Yangensy Socarrás

Lanzadores:

José Ignacio Bermúdez

Randy Román Martínez

Darío Sarduy

Fher Cejas

Rafael Orlando Perdomo

Daniel Alejandro García

Lee Andy Plumas

Riquelme Odelin

Misael Francisco Fonseca

Silvio Bruno Iturralde

Kevin Manuel Hernández

Omar David Pérez

Yosney García

Alexander Vargas

Cristian Rojas

Yurisen Blanco

Giandy Gutiérrez

Shaiel Cruz

Rafael Luis Castillo

Leandro David Bellas.

Director: Guillermo Carmona