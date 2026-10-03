Cuba con nuevas normas para impulsar la inversión y el comercio exterior

Déborah Rivas Saavedra, viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba. (Foto: ACN)

Con la publicación en la Gaceta Oficial Ordinaria número 82 de cinco normas jurídicas que estimulan la inversión extranjera y el comercio exterior, Cuba continúa el proceso de transformaciones económicas y sociales en beneficio de la población, señalaron autoridades del renglón en conferencia de prensa.

Deborah Rivas Saavedra, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión, señaló que entre las normas publicadas se encuentra el Decreto Ley 137, que ofrece mayores facilidades a las representaciones comerciales extranjeras en el país a la hora de contratar personal, porque les permite realizar este proceso de manera directa, sin la obligación de utilizar entidades empleadoras.

Comentó que también está disponible el Decreto 183 modificativo del Decreto 32 que establece el reglamento para el establecimiento de las representaciones comerciales extranjeras a partir de lo establecido por el país.

Añadió que a estas normas las complementan las resoluciones 151 y 152 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) que definen la relación de la mayor de las Antillas con las sucursales de entidades internacionales, además de la disposición 62 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que regula el régimen laboral del personal contratado.

Con respecto al trabajo del Mincex, Rivas Saavedra explicó que desde la Feria Internacional de La Habana del año pasado se vienen ejecutando una serie de acciones para dinamizar la inversión extranjera y subrayó que las transformaciones en este campo evidencian que Cuba está abierta al mundo, a partir de intercambios con empresarios, tanto nacionales como foráneos, y del análisis de proyectos que fomenten el crecimiento de la nación.

Profundizó que en materia de Comercio Exterior, las facilidades en esta área han promovido que diferentes personas jurídicas se interesen en obtener las facultades que le permiten operar en el país.

Subrayó que las estrategias que se han trazado tienen el objetivo de recuperar la economía nacional y que eso se traduzca en mayor calidad de vida para el pueblo cubano.