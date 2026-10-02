Flora y Fauna Sancti Spíritus no se detiene

Como parte de la implementación de las transformaciones económicas y sociales la Empresa Flora y Fauna Sancti Spíritus aboga por las relaciones contractuales con las formas de gestión no estatal en pos de asegurar la continuidad de sus procesos vitales

Flora y Fauna Sancti Spíritus establece relaciones contractuales con las formas de gestión no estatal para asegurar el transporte, el turismo, y la producción agropecuaria.

La Empresa Flora y Fauna Sancti Spíritus busca estrategias para no detener su actividad en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país, debido al recrudecimiento del bloqueo estadounidense a la isla.

Establecer relaciones contractuales con las formas de gestión no estatal para garantizar el funcionamiento de medios de transporte y de actividades claves como el turismo forman parte de las iniciativas adoptadas por la entidad para asegurar la continuidad de sus procesos vitales.

Magday Santos Jiménez, directora de Desarrollo, Negocios e Inversiones, explicó a Escambray que, unido a estos renglones, también establecen relaciones cooperadas con productores en aras de no detener la producción de alimentos, asunto fuertemente afectado debido a las limitaciones con el combustible.

“En el municipio de Yaguajay tenemos varias cooperadas y el compromiso es que el productor use nuestras tierras, las cultive y parte de esa producción regrese al centro. En Meneses, por ejemplo, tenemos la Finca de Semillas, y otra en proyección, que es la finca Soler. Aunque estemos adoptando estas medidas no vamos a ceder todas las tierras, porque nosotros también producimos”, aclaró la propia fuente.

Santos Jiménez apuntó que Flora y Fauna delinea, además, en su programa de desarrollo el tema de las fuentes renovables de energía, directriz que se implementa de forma paulatina y que hasta ahora beneficia a las instalaciones del turismo. En el territorio tenemos el Chalet Los Álamos, donde se instaló un kit fotovoltaico, el cual ha mostrado buenos resultados, pues permitió incrementar la afluencia de clientes al lugar.

En las formas de gestión no estatal constituyen una exigencia las fuentes renovables de energía. Hemos comenzado también en las instalaciones de la empresa, sobre todo, en las direcciones de las Unidad Empresarial de Base para que el trabajo económico y el flujo informativo no se detengan.

Por otra parte, queremos hacer una solinera para beneficio de los propios trabajadores y de la comunidad en la que estamos enclavados. Por ahora, nos encontramos en la idea conceptual, e incluso, hemos aplicado la convocatoria a proyectos internacionales para el apoyo del equipamiento.

“Estas nuevas transformaciones hay que estudiarlas y socializarlas con los obreros. Las empresas estamos llamadas a apoyarnos en estas medidas para tratar de desarrollarnos porque es muy fuerte la competencia con las formas de gestión no estatal”, concluyó la directora de Desarrollo, Negocios e Inversiones de Flora y Fauna Sancti Spíritus.