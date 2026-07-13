Cuba decreta Duelo Oficial por fallecimiento del Emir Padre de Qatar

El presidente de Cuba declaró duelo oficial por el fallecimiento del emir padre de Qatar, el Jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani, desde las 06:00 (hora local) de hoy hasta las 12:00 de la noche del 14 de julio

Durante la vigencia del Duelo Oficial la Bandera de la Estrella Solitaria se izará a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.

Con profundo pesar, nuestro pueblo ha conocido del fallecimiento del entrañable amigo de Cuba, Su Alteza el Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Padre del Estado de Qatar.

Durante su vida demostró un afecto especial por Cuba y su pueblo. Cultivó una entrañable amistad con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, que cimentó el desarrollo de las históricas relaciones de amistad y cooperación que hoy existen entre las dos naciones.

Fue promotor junto al Comandante en Jefe de la fructífera cooperación que en el ámbito de la salud se desarrolla entre ambos países, siendo el Hospital Cubano en Dukhan, inaugurado con su presencia, el 10 de enero de 2012, un símbolo a la hermandad entre ambos Estados y pueblos, y un centro de referencia por la excelencia de los servicios que presta, que en lo adelante rendirá eterno tributo a los dos destacados líderes.

Realizó varias visitas a Cuba, y en la primera de ellas, en septiembre del 2000, fue condecorado con la Orden José Martí, máxima distinción que otorga el Estado cubano.

El Gobierno y pueblo cubanos extienden sus más sentidas condolencias a Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir de Qatar, extensivas a su familia y amigos del finado y al gobierno y pueblo qatarí.

Por tal motivo, se declara Duelo Oficial desde las 6:00 a.m. del día 13 de julio hasta las 12:00 de la noche del 14 de julio de 2026.

Durante la vigencia del Duelo Oficial, la Bandera de la Estrella Solitaria se iza a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.