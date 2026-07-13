Durante la noche, Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques

Irán ha ejecutado una ofensiva con drones kamikaze y misiles contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en varios países de la región

En la madrugada de este lunes (hora local) ya se reportan nuevos ataques aéreos de Estados Unidos en el sur iraní, confirmando el acenso de la escalada. (Foto: Internet)

Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques aéreos contra el sur de Irán, centrados en infraestructuras civiles críticas como puentes, subestaciones eléctricas e instalaciones de desalinización de agua, según han confirmado fuentes oficiales.

En respuesta, Irán ha ejecutado una ofensiva con drones kamikaze y misiles contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en varios países de la región.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha reivindicado ataques contra depósitos de combustible y municiones cerca de la base aérea Príncipe Hassan en Jordania, así como contra un centro de control de drones, un centro de mantenimiento y reparación de helicópteros y un hangar de aeronaves de guerra electrónica P-8 en la base aérea Sheikh Isa de Baréin.

Asimismo, han sido alcanzados depósitos de combustible y sistemas Patriot en la base estadounidense de Ali Al Salem, además de un radar de detección de misiles AN/FPS en la base de Ahmad Al Jaber, ambos en Kuwait. La Guardia Revolucionaria también ha señalado como blancos dos lanzadores HIMARS y almacenes de municiones en territorio kuwaití, así como una estación de radar de largo alcance para la detección de objetivos aéreos y otra estación de radar para vigilancia de superficie en Omán.

Por su parte, el Ejército de Irán, a través de su Mando Operativo Conjunto, ha declarado haber atacado objetivos que albergan tropas estadounidenses, sistemas de defensa aérea, lanzamisiles, refugios e instalaciones de apoyo en diversas bases de Kuwait.

Mientras tanto, el escenario energético se presenta especialmente delicado para la administración estadounidense, que cuenta con muy pocas opciones para frenar una nueva subida del precio del petróleo.

A pesar de que se ha anunciado un alto el fuego temporal con Irán, el tráfico de mercancías por el estrecho de Ormuz no ha recuperado ni siquiera un tercio de su volumen habitual, y los costes de transporte y seguro de los petroleros se han duplicado como mínimo.

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos han caído a su nivel más bajo desde 1983 y, de momento, no existe una tregua efectiva con Irán que permita recomponer las existencias. Además, a finales de agosto China reanudará las importaciones de petróleo a gran escala, lo que previsiblemente elevará aún más el precio del crudo.

Todo ello ocurre a pocos meses de las elecciones al Congreso, un momento en el que a Trump le resulta fundamental mostrar bajos precios de los combustibles en el mercado interno para sostener sus opciones electorales.