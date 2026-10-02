Cuba denuncia en Madrid que es objeto de guerra multidimensional

En distintas intervenciones durante el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, con sede en Madrid, la delegación cubana de la Asamblea Nacional del Poder Popular remarcó el castigo colectivo de Washington al pueblo cubano

La delegación cubana al XII Foro Parlamentario Iberoamericano. (Foto: PL)

Cuba denunció hoy que es objeto de una guerra multidimensional, al exponer la política de asfixia que aplica el Gobierno de Estados Unidos contra la Isla.

En distintas intervenciones durante el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, con sede en Madrid, la delegación cubana de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) remarcó el castigo colectivo de Washington al pueblo cubano.

La comitiva de Cuba en el evento está encabezada por Ana María Mari Machado vicepresidenta de la ANPP, y la integran los diputados Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión Relaciones Internacionales, y Elba Martínez Amador, titular en funciones Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del parlamento cubano.

Mari Machado usó de la palabra en la mesa de trabajo con el tema la igualdad de género y cómo cerrar las brechas, en el cual resaltó las conquistas alcanzadas en por la Revolución Cubana.

La igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las féminas son causas que Cuba enarbola plenamente, aseguró la vicepresidenta de la ANPP.

Al mismo tiempo, subrayó que el enfrentamiento a todas las formas de discriminación contra la mujer, en todos los ámbitos de la sociedad, es una prioridad permanente del Estado y el Gobierno cubanos.

“La Constitución de la República, aprobada en referendo popular en 2019, reconoce el derecho a la igualdad y proscribe la discriminación contra las mujeres, en cualquiera de sus ámbitos y manifestaciones. En el 2022, se adoptó el Código de las Familias, una de las normas que más trascendencia ha tenido en la historia social y jurídica del país”, apuntó Mari Machado.

También, los legisladores de la mayor de las Antillas demandaron la necesidad de que en el mundo reine la paz y en esta línea se hizo mención a la Proclama de Azerbaiyán para América Latina y el Caribe.

De otro lado, Cuba detalló en la cita iberoamericana de Madrid su modelo de democracia, inclusivo y participativo, y sobre diplomacia parlamentaria consideró que tiene un papel creciente en el mundo de hoy, y la Isla se pronuncia por una eficaz articulación legislativa y una cooperación Interparlamentaria.

Igualmente, la delegación cubana aprovechó para detallar cómo a pesar de las limitaciones, el país avanza en la información sobre la Inteligencia Artificial (IA).

La delegación en XII Foro Parlamentario Iberoamericano, igualmente integrada por el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina,

intercambió con el diputado Enrique Santiago, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Sumar en la Cámara Baja española.

Además, sostuvo encuentros con legisladores de varios Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados; y con Concepción Andreu Rodríguez, vicepresidenta segunda del Senado español.

Con todos ellos, Mari Machado volvió a recalcar la actualidad cubana, con el recrudecimiento extremo del bloqueo, el cerco energético y las sanciones secundarias impuestas por la administración de Donald Trump a la nación caribeña.

Finalmente, la vicepresidenta de la ANPP, dialogó con el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; y con Carles Ensenyat Reig, síndic general de Andorra, quien agradeció especialmente la colaboración ofrecida en los momentos más duros de la pandemia de la Covid-19, con la presencia de una brigada médica cubana.