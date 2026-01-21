Cuba expone al Club de París su situación, agravada por el bloqueo

Las partes sostuvieron en París un encuentro de seguimiento al acuerdo alcanzado hace un año. (Foto: PL)

El Gobierno de Cuba expuso este miércoles a sus acreedores reunidos en el Club de París la situación económico-financiera que atraviesa la isla, agravada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense bajo la Administración del presidente Donald Trump.

Las partes sostuvieron en esta capital un encuentro de seguimiento al acuerdo alcanzado hace un año, cuando convinieron modificar cuestiones relacionadas con el pago de la deuda, pacto que ofreció a la nación antillana un mejor espacio para cumplir sus compromisos en el desafiante escenario económico que enfrenta.

La delegación cubana la encabezó el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva, a quien acompañaron entre otros el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, el embajador Otto Vaillant, y autoridades del Banco Central, de la Cancillería, de la Oficina Nacional de Estadística e Información y del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Por el Club de París dirigió la reunión su copresidente Thomas Revial.

La parte cubana abordó la situación de la isla, la cual definió como compleja, a partir de las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington le impone por más de seis décadas, una política recrudecida hasta niveles sin precedentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero del 2025.

También actualizó al grupo de acreedores que integran Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido sobre recientes decisiones adoptadas en el país caribeño para impulsar la economía con un enfoque basado en el desarrollo sostenible.

Tanto Cuba como el Club de París subrayaron el compromiso con la preservación de los vínculos constructivos alcanzados y destacaron el papel de Francia al frente de la Secretaría del grupo de acreedores.

De igual manera, se reconoció los esfuerzos de la mayor de las Antillas en función del cumplimiento de lo pactado.