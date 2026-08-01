Cuba mantuvo el invicto en béisbol centroamericano

La selección cubana, que había debutado con victoria sobre Curazao, aseguró además uno de los tres boletos disponibles para la superronda, instancia reservada para los equipos que seguirán en la pelea por las medallas

El equipo cubano de béisbol derrotó por lechada de 4-0 al elenco de Puerto Rico.

Cuba derrotó este sábado 4-0 a Puerto Rico en el estadio Quisqueya Juan Marichal y conservó su invicto en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La selección cubana, que había debutado con victoria sobre Curazao, aseguró además uno de los tres boletos disponibles para la superronda, instancia reservada para los equipos que seguirán en la pelea por las medallas.

El ataque antillano se puso en marcha en el segundo inning, cuando Yasiel González conectó cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para abrir el marcador.

La ventaja aumentó en el cuarto episodio con una combinación de boleto y dos sencillos, incluido uno de Andrys Pérez que empujó una carrera y provocó la salida del abridor boricua Luis Cruz.

Cuba sentenció el encuentro en el séptimo capítulo, gracias a un doblete de Luis Vicente Mateo que remolcó dos anotaciones frente al relevista Miguel Mejía.

Raymond Figueredo firmó una apertura sólida de cuatro entradas, con apenas dos hits permitidos y tres ponches, pero se fue sin decisión.

Frank Herrera resolvió una situación complicada en el quinto episodio, Yankiel Mauris retiró dos bateadores por la vía de los strikes y Armando Dueñas cerró el juego con los últimos tres outs.

Este domingo, Cuba cerrará la fase de grupos ante República Dominicana, mientras Puerto Rico enfrentará a Curazao.