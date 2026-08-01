Marlies Mejías tras ganar la ruta: «Lo hicimos, Cuba»

La artemiseña, de regreso a la selección nacional, no dio tregua a sus rivales e impuso su fuerza sobre los pedales para ganar su décimo título centroamericano

Marlies Mejías repitió la medalla de oro en la ruta femenina.

«Lo hicimos, Cuba», fueron las primeras palabras de Marlies Mejías al acercarse eufórica a parte del equipo de prensa cubano en el Malecón de Santo Domingo. La artemiseña, de regreso a la selección nacional, no dio tregua a sus rivales e impuso su fuerza sobre los pedales para ganar su décimo título centroamericano.

Tras los abrazos de entrenadores y directivos del deporte cubano, Mejías explicó la estrategia que la llevó al oro en la prueba de ruta.

«Intenté no desesperarme. Faltando seis vueltas hice una escapada y se rompió el grupo», declaró. «Cuando vi que estaba con la campeona del mundo y con algunas que sprintean, dije: no desesperarme hasta faltando dos vueltas, intentar atacar un poco, cansarlas».

La ciclista reconoció las dificultades durante el recorrido: «Empecé a tener un poco de calambre y dije: no me puedo desesperar. Sabía que tenía que tomar la curva de segunda, no más de ahí. La tomé de segunda. No sé qué pasó atrás, sentí la valla que alguien se cayó y seguí, hay que llegar hasta la meta».

Sobre la táctica empleada desde el inicio, Mejías fue clara: «Era intentar que el segundo grupo no llegara. Mientras menos personas estuvieran en la escapadera mejor. Intenté no gastar mucho, pero sí mantener el tiempo que teníamos sacado».

La victoria adquiere un significado especial para la artemiseña, cuya familia es de República Dominicana. «Mi esposo y mi niña son de aquí. Tanto para Cuba como para República Dominicana, espero que disfruten este triunfo de oro», afirmó.

Preguntada sobre cuál de las dos pruebas —contrarreloj o ruta— le ofrecía más posibilidades al llegar a Santo Domingo 2026, respondió: «Nunca vi nada seguro. Solo intenté dar lo mejor en cada evento para ganar el oro».

Sobre su regreso a la selección cubana y estos resultados, Mejías expresó: «Estoy muy feliz de volver, de ganar esta otra medalla. Lo visualicé hoy y se dio».

Ante la posibilidad de que estos sean sus últimos Juegos Centroamericanos, la ciclista de 34 años advirtió: «No me siento así tan vieja. El objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos. Quizás si me retire, quizás no. Vamos a ver qué pasa después de los Juegos Olímpicos».

Sus planes inmediatos son claros: «Ahora vamos paso a paso: clasificar al mundial para poder entrar en la clasificación de los Juegos Olímpicos y luego los Juegos Panamericanos».

La campeona dedicó el triunfo a su familia y al pueblo cubano: «Espero, mami, sé que estás viendo esto y estás súper contenta. Espero que mi familia y todo el pueblo de Cuba lo estén disfrutando».

Con esta victoria, Mejías suma su décimo oro centroamericano y reafirma su condición de una de las figuras más importantes del ciclismo cubano de todos los tiempos.