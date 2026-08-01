Cubanas se llevan cuatro títulos en la lucha libre centrocaribeña

Greili Bencosme (50 kilogramos), Laura Herín (53), Yusneilys Sanz (57) y Milaimy Marín (76) se llevaron los cetros en sus respectivas divisiones, mientras que María de los Ángeles Santana (62) agregó bronce

Yanelis Sanz (57 kg) triunfó 4-3 frente a la mexicana Bertha Rojas.

La cubana Milaimy Marín conquistó este sábado el oro en los 76 kilogramos de la lucha libre femenina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En el Pabellón de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Marín impuso una cátedra de control y fuerza para derrotar 7-0 a la venezolana María Acosta, con parciales de 5-0 en el primer tiempo y 2-0 en el segundo.

Milaimys Marín impuso una cátedra de control y fuerza para derrotar 7-0 a la venezolana María Acosta.

La medallista de bronce olímpica en París 2024 tejió su corona con una ruta impecable al superar sin conceder puntos a la panameña Chaneth Simmonds, a la mexicana Edna Jiménez y a la puertorriqueña Paola Rodríguez, dibujando un torneo de dominio absoluto.

Acosta, de 34 años y dueña de preseas continentales que incluyen un bronce centrocaribeño en Veracruz 2014 y una plata panamericana en Toronto 2015, llegó a la final tras vencer a la dominicana Emelyn Bautista, a la salvadoreña Zeyda Rivera, a la propia Rodríguez —finalmente bronce— y a Jiménez en semifinales.

Greili Bencosme (50 kg) se impuso a la mexicana Mercedes Castillo por 5-0.

El título de Marín selló la cuarta medalla de oro de Cuba en la jornada de la lucha libre femenina, luego de los triunfos de Greili Bencosme (50 kg) sobre la mexicana Mercedes Castillo por 5-0, Laura Herin (53 kg) 6-3 ante la venezolana Alexa Álvarez y Yanelis Sanz (57 kg) 4-3 frente a la mexicana Bertha Rojas.

La mayor de las Antillas se fue en blanco solamente en la categoría de hasta 68 kilogramos, ganada por la venezolana Nathaly Grimán, mientras que en 62 se impuso la también sudamericana Astrid Montero.

Laura Herin (53 kg) fue superior 6-3 a la venezolana Alexa Álvarez.

Luego quedó México, que no ganó ninguna final y cerró con cuatro platas y un bronce.

Este domingo será el último día de la lucha en Santo Domingo 2026, y le toca el turno al estilo grecorromano.