Cuba muestra avances en tratamiento del Alzheimer con NeuralCIM

Díaz-Canel encabezó la Reunión de Expertos y Científicos para temas de Salud, la cual versó sobre los buenos resultados que arrojan ensayos clínicos en pacientes que han sido tratados con el producto biotecnológico NeuralCIM

Los expertos ofrecieron detalles sobre ensayos clínicos con el NeuralCIM. (Foto: Estudios Revolución)

“No entiendo por qué Cuba es una amenaza tan grande…”, la interrogante emerge desde el sentir de ciudadanos estadounidenses que conocen a la Mayor de las Antillas y que han recibido los beneficios del producto cubano NeuralCIM –nacido del Centro de Inmunología Molecular-. Los testimonios de quienes han recuperado su personalidad y parte de la memoria extraviada, se han juntado para un producto audiovisual que es breve y estremecedor.

Recientemente el Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, adjuntaba ese video en uno de sus tuits, desde el cual expresaba que pacientes del Dr. Bill Blanchet en Colorado, Estados Unidos, son muestra elocuente de los “beneficios de ese importante tratamiento cubano”, y que el bloqueo imperial contra Cuba impide que siete millones de estadounidenses reciban los beneficios del NeuralCIM y así puedan hacer frente al Alzheimer y a la demencia, a través de un producto de “efectividad demostrada”.

NeuralCIM no constituye una cura definitiva, pero sí representa una alternativa para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Más de una voz estadounidense denuncia la naturaleza criminal del bloqueo imperialista y se pregunta qué le ha hecho la Isla a la nación del Norte. El material, impactante, abrió la jornada -este martes en la tarde- de la Reunión de Expertos y Científicos para temas de Salud, la cual estuvo encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante el encuentro -que también contó desde la presidencia con los viceprimeros ministros de la República de Cuba, Inés María Chapman Waugh, y Eduardo Martínez Díaz-, los expertos ofrecieron detalles sobre ensayos clínicos con el NeuralCIM, cuyos resultados son muy alentadores, pues hablan de un producto con eficaz acción neuroprotectora.

Una vez concluida la reunión, el Doctor Eliseo Capote Leyva, promotor del Centro de Inmunología Molecular, explicó a los periodistas que el NeuralCIM tiene entre sus funciones disminuir inflamación, favorecer en el organismo el incremento de sustancias naturales que son neuroprotectoras, al tiempo de disminuir otras que resultan tóxicas.

Sobre los ensayos clínicos con el fármaco, cuyo propósito esencial, dijo, es evaluar su comportamiento en enfermedades neurodegenerativas, Eliseo Capote afirmó que dichos estudios ostentan “resultados muy promisorios, fundamentalmente en la enfermedad de Alzheimer”.

El experto comentó que “también hay ensayos clínicos en la ataxia espinocerebelosa, en la enfermedad de Parkinson; pero los principales resultados, hasta este momento, realmente han sido en la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, donde las personas tienen afectada la esfera cognitiva y todo lo que tiene que ver con memoria, con orientación, con lenguaje”.

En su opinión, lo interesante es saber que la evolución natural de la enfermedad de Alzheimer es hacia el empeoramiento en más de un 70, de un 80 por ciento de los pacientes; y que, “en los resultados que tenemos hasta este momento”, derivados de los ensayos clínicos con el NeuralCIM, “logramos que más del 60 por ciento de los pacientes estén entre las categorías de mejoría y estabilidad, lo cual, sin duda alguna, es algo importante, es algo significativo”.

En cuanto a Cuba, el Doctor Eliseo Capote Leyva enunció que, según cálculos realizados, unas 160 mil personas pueden padecer de demencia; y, de ellas, cerca del 70 por ciento tener la enfermedad de Alzheimer, que es la causa de demencia más frecuente en el mundo, y también en Cuba.

Se trata, significó el experto, de un “un serio problema de salud” que afecta tanto a países desarrollados como a los que están en vías de desarrollo. Lo anterior, dijo, implica un reto en lo que concierne a la producción del NeuralCIM, y es “un sueño que intentaremos hacer realidad de la mejor manera posible, buscando todos los mecanismos que sean posibles, con el objetivo de poder garantizar a los pacientes cubanos” el producto que necesiten.

Al sumar puntualizaciones referentes a los ensayos clínicos realizados el experto explicó que, en los mismos, se ha utilizado una escala que evalúa, sobre todo, la esfera cognitiva: “O sea, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con orientación, con memoria, con lenguaje, con la capacidad de planificar una tarea, con la capacidad de ejecutar una tarea, con la capacidad del cálculo. Entonces, estos son los elementos en que hay mejoría en los pacientes que utilizan NeuralCIM”.

El doctor recalcó que “NeuralCIM no es un producto mágico. No es que cure la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí hemos visto es que la gran mayoría de los pacientes logran cierto grado de mejoría y estabilidad, cuando la historia natural de la enfermedad es todo lo contrario”.

En el horizonte, como explicaron este martes los especialistas, está seguir acopiando datos sobre los resultados del fármaco en quienes lo consumen, para llegar al momento de la certificación definitiva. No se trata de estudios de uno o dos años, sino de investigaciones que se remontan 15 años atrás y que han implicado a varias entidades científicas, en un entramado del saber cuyo artífice y promotor principal fue el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

“Esto hay que seguirlo”, había enfatizado hacia el final de la jornada de Expertos y Científicos el Presidente Díaz-Canel Bermúdez, quien también propuso -ante la trascendencia de los resultados, y por el valor que tiene para dignificar una vida el uso del NeuralCIM- pulsar cómo marchan los estudios antes de que concluya el presente año.