Los decretos-ley 140 y 186 modifican normas existentes para estar en sintonía con las transformaciones económicas y sociales y la dinámica demográfica y laboral del país

El envejecimiento poblacional resulta una de las cuestiones tomadas en consideración para adoptar las nuevas normativas. (Foto: IPS)

Cuba cuenta desde este miércoles con nuevas normas jurídicas que actualizan los mecanismos de financiamiento y protección del sistema de pensiones de la seguridad social, con el propósito de ampliar las garantías y derechos de sus beneficiarios.

Publicados este miércoles en la Gaceta Oficial de la República, los decretos-ley 140 y 186 modifican normas existentes para estar en sintonía con las transformaciones económicas y sociales y la dinámica demográfica y laboral del país, caracterizada por envejecimiento poblacional, incremento del trabajo por cuenta propia, pluriactividad y el reconocimiento del trabajo de cuidado.

La directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Adelaida Puentes, informó en conferencia de prensa que entre las principales novedades figura la eliminación del límite de la escala establecida para el pago de la contribución a la seguridad social por parte de los trabajadores del sector no estatal y de quienes están comprendidos en regímenes especiales.

Según explicó, dicha escala deberá actualizarse en el último trimestre de cada año y podrá modificarse anualmente, excepto durante los cinco años previos al cumplimiento de la edad requerida para acceder a la pensión por edad.

La funcionaria precisó que, además de eliminarse el límite máximo, se establece una base mínima de contribución superior al salario mínimo vigente en el país, actualmente fijado en tres mil 210 pesos cubanos.

La normativa también dispone que los empleados que realizan pluriactividad deberán afiliarse al régimen general o a los regímenes especiales que correspondan a cada una de las actividades que desempeñan. De esta manera, quienes mantengan más de un vínculo laboral podrán contribuir por ambos empleos, lo que incidirá favorablemente en el cálculo de su futura pensión.

Aunque, se aclaró, en los casos de empleo simultáneo solo se acumularán las cuantías aportadas para la jubilación y no los períodos de tiempo trabajados.

Otra de las novedades establece que, de los 30 años mínimos de servicio exigidos para obtener una pensión, podrán reconocerse hasta 10 años dedicados al cuidado de familiares en situación de dependencia.

La legislación incorpora además un beneficio dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio y el empleo que se incorporen a cursos de preparación. En esos casos recibirán un ingreso mensual equivalente al salario mínimo y el período de formación les será reconocido como tiempo de servicio.

Por su parte, la directora jurídica del MTSS, Yiseilis Ferrer, señaló que estos decretos complementan disposiciones ya vigentes, como el Código de las Familias y la normativa que regula el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida.